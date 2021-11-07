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"Буду решать с адвокатом": Бузова заявила о задолженности МХАТа

Диана Товсепова
52 минуты назад

Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова заявила, что Московский Художественный академический театр имени М. Горького задолжал ей выплату гонорара за роль в спектакле "Чудесный грузин". Об этом певица рассказала программе "Ты не поверишь!".

Бузова заявила о задолженности МХАТа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звезда сообщила, что намерена решать эту проблему с помощью адвоката. Руководство театра, по ее словам, не оповещало ее об отмене показов. Бузова отметила, что ей не выплачивали зарплату, которая, по данным СМИ, составляла около 450тысяч рублей.

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«Со мной не выходят на связь. Я как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом», — заявила Бузова.

Напомним, спектакли с участием Бузовой в начале просто переносились, а звезда объясняла это сложностями в сведении графиков.

Однако, показ спектакля "Чудесный грузин", запланированный на 2 ноября, был отменен. Театр объяснил это тем, что билеты плохо продавались из-за коронавирусных ограничений. Его показ перенесли на неопределенный срок, но Бузову такая ситуация возмутила.

Звезда написала большой объяснительный пост в своем Instagram, заявив, что в театре лгут и билеты, на самом деле, продавались:

"Пришло время защищаться от лжи руководства МХАТа и рассказать вам правду... Это самая масштабная постановка... Такой масштабной рекламы не было ни у одной театральной премьеры... Мои слова не водица, у меня все запротоколировано... Зачем МХАТу врать своему зрителю, что на меня не продаются билеты? Чтобы очернить меня и приподнять себя? Ну это подходит для шоу-бизнеса, но я не думала, что такое бывает в мире, где живет легендарное искусство... Если господину Кехману непривлекательна моя кандидатура, то почему не сказать об этом честно, прямо и открыто!", — написала Бузова.

В театре ответили на это тем, что на момент принятия решения об отмене спектакля, билеты продавались очень плохо, но пока решение пришло в действие, места раскупили. По мнению представителей театра, проблема была в том, что Бузова поздно стала рекламировать спектакль.

Ранее мы писали о подробностях скандала телезвезды и именитого российского театра.

Звёзды,Ольга Бузова,
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