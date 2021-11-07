Бузова заявила о задолженности МХАТа

"Пришло время защищаться от лжи руководства МХАТа и рассказать вам правду... Это самая масштабная постановка... Такой масштабной рекламы не было ни у одной театральной премьеры... Мои слова не водица, у меня все запротоколировано... Зачем МХАТу врать своему зрителю, что на меня не продаются билеты? Чтобы очернить меня и приподнять себя? Ну это подходит для шоу-бизнеса, но я не думала, что такое бывает в мире, где живет легендарное искусство... Если господину Кехману непривлекательна моя кандидатура, то почему не сказать об этом честно, прямо и открыто!", — написала Бузова.