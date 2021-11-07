Бузова заявила о задолженности МХАТа

Телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова заявила, что Московский Художественный академический театр имени М. Горького задолжал ей выплату гонорара за роль в спектакле "Чудесный грузин". Об этом певица рассказала программе "Ты не поверишь!".
Звезда сообщила, что намерена решать эту проблему с помощью адвоката. Руководство театра, по ее словам, не оповещало ее об отмене показов. Бузова отметила, что ей не выплачивали зарплату, которая, по данным СМИ, составляла около 450тысяч рублей.
«Со мной не выходят на связь. Я как человек, который соблюдает закон во всех отношениях, буду решать это обстоятельство уже со своим адвокатом», — заявила Бузова.
Напомним, спектакли с участием Бузовой в начале просто переносились, а звезда объясняла это сложностями в сведении графиков.
Однако, показ спектакля "Чудесный грузин", запланированный на 2 ноября, был отменен. Театр объяснил это тем, что билеты плохо продавались из-за коронавирусных ограничений. Его показ перенесли на неопределенный срок, но Бузову такая ситуация возмутила.
Звезда написала большой объяснительный пост в своем Instagram, заявив, что в театре лгут и билеты, на самом деле, продавались:
"Пришло время защищаться от лжи руководства МХАТа и рассказать вам правду... Это самая масштабная постановка... Такой масштабной рекламы не было ни у одной театральной премьеры... Мои слова не водица, у меня все запротоколировано... Зачем МХАТу врать своему зрителю, что на меня не продаются билеты? Чтобы очернить меня и приподнять себя? Ну это подходит для шоу-бизнеса, но я не думала, что такое бывает в мире, где живет легендарное искусство... Если господину Кехману непривлекательна моя кандидатура, то почему не сказать об этом честно, прямо и открыто!", — написала Бузова.
В театре ответили на это тем, что на момент принятия решения об отмене спектакля, билеты продавались очень плохо, но пока решение пришло в действие, места раскупили. По мнению представителей театра, проблема была в том, что Бузова поздно стала рекламировать спектакль.
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