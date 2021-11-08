Что на самом деле происходит в семье Кардашьян

За отношениями Канье Уэста и Ким Кардашьян поклонники звезд следят как за увлекательным сериалом с непредсказуемым сюжетом: то пара объявляет о разводе, то телезвезда появляется на шоу у рэпера в подвенечном наряде, то музыкант якобы встречается с супермоделью Ириной Шейк, а его все еще нынешняя супруга с головой уходит в работу. «Рамблер» разбирается, что сейчас происходит в отношениях звезд.

Канье Уэст пришел на подкаст Drink Champs и дал первое интервью с момента выхода альбома «Donda» и расставания с Ким. В откровенном разговоре рэпер признался, что хочет сохранить семью:

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«Это не шутки для меня. Мои дети хотят, чтобы их родители были вместе. Я хочу, чтобы мы были вместе»,

– признался Канье. Он также отметил, что продюсеры Saturday Night Show заставили Ким сказать, что они разводятся ради рейтингов, хотя на самом деле они еще состоят в браке и якобы не планируют разводиться. А что же Ким? Инсайдер, приближенный к звезде, сообщил издательству E!, что Кардашьян совершенно не удивлена заявлению экс-возлюбленного.

«Она знает, что у него есть чувства. Канье ясно дал понять, что не желает разводиться и хочет, чтобы она передумала»,

- отметил источник. Однако, как подчеркнул инсайдер, Ким «долгое время пыталась» заставить их брак работать, но, в конце концов, «достигла своего предела». Пока звезда «не заинтересована в воссоединении».

Что интересно, сейчас в прессе циркулирует слух о том, то Кардашьян закрутила роман с известным сердцеедом и бывшим бойфрендом Арианы Гранде, Кайи Гербер, Фиби Дайневор Питом Дэвидсоном – звезд последнее время то и дело застают вместе. Инсайдеры утверждают, что нынешний друг (или уже возлюбленный?) Ким не похож на Канье Уэста.

«Ким так приятно встречаться с кем-то, кто является полной противоположностью ее предыдущим отношениям. Пит расслаблен и совсем не переживает по мелочам, что Ким считает очень сексуальным. Люди счастливы за Ким, но в то же время призывают ее не забегать вперед. Пит имеет такую репутацию не зря, и, хотя его намерения могут быть благородными, есть небольшой страх, что Ким может поставить себя в уязвимую ситуацию»,

- поделился инсайдер с порталом Us Weekly.

Кадр из шоу «Saturday Night Live»