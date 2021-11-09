Сара Джессика Паркер отреагировала на критику внешности

«Каждому есть что сказать. "У нее слишком много морщин, у нее мало морщин". Кажется, что люди не хотят, чтобы мы были в гармонии с собой. Как будто им нравится, когда мы испытываем боль из-за того, кем мы являемся. Причем неважно, предпочитаете ли вы стареть естественным образом или что-то делаете со своей внешностью», — высказалась актриса.