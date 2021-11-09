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Актриса Сальма Хайек рассказала о поселившихся в ее лондонском доме призраках

Слово и Дело
2 часа назад

Звезда фильма «Телохранитель жены киллера» Сальма Хайек была вынуждена выгонять из своего дома призраков. Об этом она рассказала в интервью Эллен Дедженерес.

Сальма Хайек рассказала о поселившихся в ее доме призраках
Фото: @salmahayek@salmahayek

Сама актриса с духами не встречалась, однако на их присутствие жаловались ее близкие и прислуга. Они рассказывали, что в доме само играло пианино, открывались двери, включался и выключался свет. Дочь Хайек признавалась, что своими глазами видела нескольких призраков, передает Daily Mail.

«Я успокоила домашних и сказала, что приведу кого-нибудь. Даже если это неправда, по крайней мере, им психологически станет спокойно от мысли, что все кончено», — поделилась историей Хайек.

Она не очень верила в рассказы своих домочадцев. Однако все же пригласила медиума, чтобы всем стало спокойнее, но вышло наоборот.

«Он нашел около двадцати призраков», — вспомнила актриса.

Медиум смог избавиться от всех призраков, но один никак не хотел покидать дом. Им оказалась доброжелательная монахиня, поэтому было принято решение оставить ее.

Звёзды,Сальма Хайек,
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