Сальма Хайек рассказала о поселившихся в ее доме призраках

Звезда фильма «Телохранитель жены киллера» Сальма Хайек была вынуждена выгонять из своего дома призраков. Об этом она рассказала в интервью Эллен Дедженерес.

Фото: @salmahayek @salmahayek

Сама актриса с духами не встречалась, однако на их присутствие жаловались ее близкие и прислуга. Они рассказывали, что в доме само играло пианино, открывались двери, включался и выключался свет. Дочь Хайек признавалась, что своими глазами видела нескольких призраков, передает Daily Mail.

«Я успокоила домашних и сказала, что приведу кого-нибудь. Даже если это неправда, по крайней мере, им психологически станет спокойно от мысли, что все кончено», — поделилась историей Хайек.

Она не очень верила в рассказы своих домочадцев. Однако все же пригласила медиума, чтобы всем стало спокойнее, но вышло наоборот.

«Он нашел около двадцати призраков», — вспомнила актриса.