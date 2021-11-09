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Ведущая Первого канала назвала эффективный способ борьбы с ленью

Lenta.ru
1 час назад

Ведущая информационной программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева рассказала, как борется с ленью. Эффективный способ справиться с этим состоянием она назвала в своем Instagram-аккаунте.

Андреева назвала эффективный способ борьбы с ленью
Фото: @ekaterinaandreeva_official@ekaterinaandreeva_official

По словам телеведущей, если человек действительно хочет добиться чего-то в жизни, то понятия «лень» для него не существует.

«На самом деле все очень просто. <...> Верьте в себя, создавайте цель и идите к ней, и тогда лень будет казаться чем-то абсолютно мелким и незначимым для вас явлением», — посоветовала журналистка.

Андреева также вспомнила, как задала вопрос о том, что мешает человеческому развитию, одному из известных лам Бутана. Мудрец ответил ей, что самое главное качество, которое мешает человечеству и человеку, — это лень.

«Потому что если мы ленимся, то у нас возникает лень сердца, и мы перестаем любить, лень души, мы перестаем чувствовать и понимать вселенную, лень тела, мы перестаем заниматься спортом», — привела его слова телеведущая.

Она добавила, что если человек не ленится, то никакие препятствия не остановят его.

Ранее Андреева раскрыла изнанку съемок программы «Время» на Первом канале. Журналистка рассказала, что перед записью новостных выпусков авторы передачи проверяют, как одежда ведущих выглядит на манекене. Таким образом они узнают, как сидит костюм и не возникает ли в кадре стробоскопический эффект — оптическая иллюзия, при которой зрителям кажется, что объект на экране движется медленнее, чем должен, или вовсе неподвижен.

Звёзды,Екатерина Андреева,
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