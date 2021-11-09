Андреева назвала эффективный способ борьбы с ленью

Ведущая информационной программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева рассказала, как борется с ленью. Эффективный способ справиться с этим состоянием она назвала в своем Instagram-аккаунте.

Фото: @ekaterinaandreeva_official @ekaterinaandreeva_official

По словам телеведущей, если человек действительно хочет добиться чего-то в жизни, то понятия «лень» для него не существует.

«На самом деле все очень просто. <...> Верьте в себя, создавайте цель и идите к ней, и тогда лень будет казаться чем-то абсолютно мелким и незначимым для вас явлением», — посоветовала журналистка.

Андреева также вспомнила, как задала вопрос о том, что мешает человеческому развитию, одному из известных лам Бутана. Мудрец ответил ей, что самое главное качество, которое мешает человечеству и человеку, — это лень.

«Потому что если мы ленимся, то у нас возникает лень сердца, и мы перестаем любить, лень души, мы перестаем чувствовать и понимать вселенную, лень тела, мы перестаем заниматься спортом», — привела его слова телеведущая.

Она добавила, что если человек не ленится, то никакие препятствия не остановят его.