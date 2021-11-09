Видео: Ди Каприо обольстил девушку богатейшего человека

"Найдите кого-то, кто будет смотреть на вас так же, как Лорен смотрит на Лео", "Лео это тот мистер, который украдет вашу девушку", "Одна встреча с Ди Каприо и все, все миллиарды уже ничего не значат", "Эта женщина живет свою лучшую жизнь", "Лео не виноват в том, что девушки с ним флиртуют", "Лео точно будет в космосе, но, вероятно, там и останется", "Я думаю, что Лео заслуживает больше, чем эту куклу", "Он как Гэтсби в реальной жизни", "Ему просто не доставили посылку с Amazon, вот он и мстит"