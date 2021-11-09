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Видео: Ди Каприо обольстил девушку богатейшего человека

Мария Каткова
2 часа назад

Ди Каприо чуть не увел девушку одного из самых богатых людей в мире, миллиардера Джеффа Безоса. Звезды встретились на светском мероприятии LACMA Art + Film, которое организовал сам актер, а реакция ведущей Лорен Санчес стала вирусной.

На кадрах видно, как Ди Каприо, Джефф Безос и его возлюбленная Лорен Санчес разговаривают на вечеринке. При этом девушка миллиардера буквально пожирала взглядом актера, стоя рядом со своим возлюбленным. Видео появилось в Twitter и пользователи моментально начали делать мемы с реакцией Санчес.

"Найдите кого-то, кто будет смотреть на вас так же, как Лорен смотрит на Лео", "Лео это тот мистер, который украдет вашу девушку", "Одна встреча с Ди Каприо и все, все миллиарды уже ничего не значат", "Эта женщина живет свою лучшую жизнь", "Лео не виноват в том, что девушки с ним флиртуют", "Лео точно будет в космосе, но, вероятно, там и останется", "Я думаю, что Лео заслуживает больше, чем эту куклу", "Он как Гэтсби в реальной жизни", "Ему просто не доставили посылку с Amazon, вот он и мстит"

Безос не оставил реакцию в Twitter без внимания и решил обыграть ситуацию в шутку. На своей странице он поделился фотографией с голым торсом, облокотившись на табличку с надписью "Опасность! Крутой обрыв со смертельным исходом". И подписал фото: "Лео, подойди сюда. Я хочу тебе кое-что показать". Однако юмор Безоса и его шуточную угрозу никто не оценил. Пользователи написали, что ему стоит лучше следить за своей возлюбленной, ради которой он бросил семью.

Jeff Bezos//Twitter

В 2019 году Джефф Безос развелся со своей супругой Маккензи Скотт, с которой состоял в браке на протяжении 26 лет. Они вместе стояли у истоков компании Amazon, которая сделала Безоса самым богатым человеком в мире. Спустя несколько часов после заявления о разводе журналисты узнали, что миллиардер встречается с 50-летней телеведущей Лорен Санчес. Источники говорят, что основатель Amazon ушел из семьи ради своей новой возлюбленной.

Звёзды,Видео,Джефф Безос,Amazon,
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