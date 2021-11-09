Звезды с самой дорогой пластикой

В современном шоу-бизнесе успех зависит зачастую не только от таланта, но и от умения себя преподнести и продать. А для этого, как бы это цинично ни звучало, требуется привлекательная внешность. Но нередко даже знаменитости с весьма привлекательными лицами все равно ложатся под нож хирурга, чтобы сделать себя еще красивее. Какие же суммы готовы отдать известные люди, чтобы обрести лицо и тело мечты?

Фото: Passion.ru Passion.ru

Виктория Бекхэм

Видео дня

13 тыс. долларов

Passion.ru

Певица, дизайнер, многодетная мать и жена известного футболиста Виктория Бекхэм всегда славилась шикарным стилем. С самого начала карьеры экс-солистка Spice Girls стала образцом для подражания.

Но, несмотря на то, что «перчинка» всегда выглядела великолепно и дорого, она решилась на пластические операции: увеличила грудь, поколдовала над лицом. Много лет Виктория носила грудные импланты, делавшие ее бюст похожим на мячики, что выглядело комично на ее хрупкой фигуре, но после она все же сделала операцию по возвращению груди в первоначальный вид.

Не избежала Виктория и ринопластики. Хирурги сделали ее нос более изящным, максимально сохранив его форму.

Мег Райан

13 тыс. долларов

Passion.ru

Звезда фильмов «Земля обетованная», «Когда Гарри встретил Салли» и многих других на протяжении долгих лет меняла внешность. Мег Райан перенесла и подтяжки лица и шеи, и блефаропластику, и десятки инъекций филлеров.

Некогда миловидная актриса так увлеклась преобразованиями, что изменилась до неузнаваемости. Часто знаменитости, делающие пластику, все равно сохраняют природную харизму и привлекательность, но эта история не про Мег Райан. Она потеряла идентичность и в итоге осталась без работы, сниматься ее в последние годы зовут все реже.

Долли Партон

25 тыс. долларов

Passion.ru

Королева кантри и киноактриса Долли Партон не скрывает, что является частым гостем кабинетов пластических хирургов.

«Если у вас есть желание, нервы, а главное — деньги, найдите хорошего врача и сделайте это»,

— говорила знаменитость в интервью.

Она призналась, что ей делали грудные имплантаты (ее грудь весьма внушительных размеров), липосакцию подбородка, блефаропластику и круговую подтяжку лица. Несколько лет назад Долли рассказала, что теперь делает только косметологические процедуры, под нож больше не ложится.

Дженис Дикинсон

25 тыс. долларов

Passion.ru

Первую в мире супермодель можно смело назвать жертвой пластики. Из некогда самой желанной и красивой в мире женщины Дженис превратилась в женщину с перекроенным от и до лицом.

Головокружительную карьеру высокая черноволосая красавица сделала в 1970-х и 1980-х годах. Тогда фотографы и модельные агентства выстраивались в очередь, чтобы работать с ней.

Но по мере того как годы брали свое, Дикинсон все чаще делала пластические операции. В итоге они кардинально изменили ее прекрасную внешность. Впрочем, модель не скрывает, что перенесла подтяжки живота и лица, изменила форму бровей, наполнила лицо филлерами.

Ники Минаж

31 тыс. долларов

Passion.ru

Одна из самых современных рэп-исполнительниц в юности выглядела совсем не так, какой ее знают теперь.

Ее внешность менялась с такой же скоростью, с какой росла ее популярность. Ники Минаж высветлила кожу, установила импланты в ягодицы и грудь, изменила разрез глаз и форму носа. В общем, рэперша перенесла столько операций, что перечислять их можно до бесконечности.

Барри Манилоу

70 тыс. долларов

Passion.ru

Культовый певец Барри Манилоу, в отличие от своих знаменитых коллег, всегда отрицал, что делал операции.

Конечно, 78-летний исполнитель хитов Capocabana, Can't Smile Without You и десятков других не может выглядеть так же, как полвека назад. Но фанаты Барри Манилоу уверены: он корректировал внешность в погоне за молодостью, делал ринопластику и подтяжку лица.

Джоан Риверз

99 тыс. долларов

Passion.ru

Комедийная актриса, стендап-комик, телеведущая, сценарист и продюсер, обладательница премий «Эмми» и «Грэмми» Джоан Риверз, известная своими колкими высказываниями в адрес известных людей, была настоящим пособием по пластической хирургии.

За годы, что Джоан прожила на глазах у миллионов зрителей, она изменилась не просто сильно, а кардинально. Она никогда и не скрывала, что пластика — ее страсть и фетиш. В общей сложности знаменитость перенесла 348 хирургических вмешательств и косметологических процедур.

Шерон Осборн

160 тыс. долларов

Passion.ru

Шэрон популярна не меньше, чем ее муж, музыкант Оззи Осборн. Во время, когда она только вышла замуж за рокера-скандалиста, Шерон выглядела совсем не так, какой предстала годами позже.

К моменту появления с детьми в реалити-шоу «Осборны» Шерон обзавелась «новым» лицом. Она сделала подтяжку лица и шеи, поколдовала над формой глаз. Она также откровенно говорила, что ей «подняли» грудь, изменили форму ягодиц, сделали липосакцию живота и рук. Скальпель хирурга прошелся даже по ее ногам.

«Это все стоило огромной суммы, но я не жалею ни о центе»,

— признавалась знаменитость.

Майкл Джексон

Миллион долларов

Passion.ru

Фотографии короля поп-музыки в молодости и в последние годы его жизни говорят сами за себя. Те, кто не знает историю Майкла, не узнает в темнокожем парне легендарного белокожего Джексона.

Майкл Джексон изменил цвет кожи, несколько раз делал пластику носа, перенес блефаропластику, изменил форму лица, многократно делал пересадку волос. И потратил на десятки операций баснословную сумму — больше миллиона долларов.

Кайли Дженнер

2,5 млн долларов

Passion.ru

Дружба всех членов клана Кардашьян-Дженнер с пластическими хирургами — это отдельная история. Никто из знаменитого семейства, пожалуй, за исключением Роба Кардашьяна-младшего (и то не факт), не избежал пластики.

Все сестры из знаменитой семьи и их мамаджер Крис Дженнер кардинально изменили внешность с приходом популярности. Но больше всех корректировала лицо и тело младшая из них — миллиардерша Кайли Дженнер. Еще несколько лет она выглядела неузнаваемо.

Кайли изменила форму носа и глаз, наполнила губы филлерами, скорректировала линию подбородка. И за все это это она отдала 2,5 млн долларов. А что — может себе позволить.

Джоселин Виндельштейн

6,7 млн долларов

Passion.ru

Рекордсменом по стоимости пластических операций стала женщина-кошка Джоселин Виндельштейн. Но, если в случае с другими героями этой статьи, вмешательства в какой-то мере пошли им на пользу, то назвать преображение Джоселин хорошей работой никак нельзя.