Звезды, которые не хотят вспоминать прошлое

По дороге к славе некоторые знаменитости прошли через сложный путь. Тяжелое детство закалило их, но в то же время оставило свой отпечаток в душе. Сейчас их любят миллионы и не могут поверить, что их кумиры страдали. WomanHit.ru расскажет вам о звездах, которые прошли через ужасы в детстве.

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Тайлер Перри многие годы хранил детскую тайну и только несколько лет назад рассказал о ней. В одном из интервью он поделился своими болезненными воспоминаниями из юности о физическом насилии. Пока его матери не было дома, вернулся отец в состоянии алкогольного опьянения и был настолько зол на весь мир, что решил отыграться на мальчике. Он взял удлинитель от пылесоса и избивал Тайлера, пока на спине сына не начала слезать кожа. Актер говорит, что с трудом представляет, как будучи ребенком справился с таким потрясением. Он считает, что именно дар уходить мыслями в другие места помог ему справиться с детской травмой.

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Тери Хэтчер в детстве стала жертвой домогательств со стороны мужа своей тети. От взрослых девочка решила хранить в тайне этот ужасный инцидент, так как мужчина сказал, что если она скажет хоть что-то, он убьет ее. Нападкам со стороны насильника не было конца и края, они длились несколько лет. Наконец тетя развелась с мужем, и страданиям Тери пришел конец. Она бы так и молчала о произошедшем, если бы не один случай. Актриса узнала, что мужчина, который домогался до нее, изнасиловал девочку, и та покончила с собой. Хэтчер приняла решения дать показания против педофила. Это помогло посадить насильника в тюрьму.

Шарлиз Терон было 15 лет, когда ее отец пытался застрелить их с матерью. Все бы закончилось очень плачевно, если бы у мамы Шарлиз не было оружия. Она выстрелила в отца, от чего тот умер на месте. Актриса держала этот случай в секрете, но однажды она высказалась:

«Я знаю, что произошло. И я знаю, что, если бы моя дочь оказалась в такой же ситуации, я бы поступила так же».

Джим Керри не любит вспоминать свое детство. Мать актера была певицей, но оставила карьеру после рождения 4 детей. В какой-то момент отец лишился работы и, чтобы прокормить большую семью, устроился на завод, но зарплата там была очень низкой. После уроков жена и дети шли на подработку и занимались уборкой помещений. Юный Джим стеснялся такого положения и закрылся в себе. Через какое-то время отца уволили и с завода, тогда вся семья переехала жить в фургон. Усугублял ситуацию невроз матери, она выдумывала себе новые и новые болезни, из-за чего будущий актер сильно переживал. Но тяжелое прошлое закалило характер Джима Керри, и он добился невероятных высот.