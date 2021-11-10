Агния Дитковските стала мамой в третий раз

Актриса долгое время скрывала свою беременность и теперь сообщила о пополнении в семье.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Агния Дитковските тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз, после того как в 2015 году развелась с супругом Алексеем Чадовым спустя 9 лет отношений. Однако актриса смогла встретить свою любовь вновь и счастлива в отношениях.

Летом 2021 года звезда тайно вышла замуж за совладельца ресторанной сети Lucky Group Богдана Панченко. Торжество прошло в кругу близких людей и не афишировалось.

Теперь же Дитковските порадовала поклонников еще одной неожиданной новостью: она стала мамой в третий раз! В личном блоге звезда опубликовала кадр с округлившимся животом и лаконично подписала «+1». Малыш родился 3 ноября. Пол, имя, вес и другие подробности Агния пока держит в секрете.

Поклонники и звезды шоу-бизнеса поздравляют новоиспеченных родителей с таким радостным событием в жизни.