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Агния Дитковските стала мамой в третий раз

WMJ.ru
3 часа назад

Актриса долгое время скрывала свою беременность и теперь сообщила о пополнении в семье.

Агния Дитковските стала мамой в третий раз
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Агния Дитковските тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз, после того как в 2015 году развелась с супругом Алексеем Чадовым спустя 9 лет отношений. Однако актриса смогла встретить свою любовь вновь и счастлива в отношениях.

Летом 2021 года звезда тайно вышла замуж за совладельца ресторанной сети Lucky Group Богдана Панченко. Торжество прошло в кругу близких людей и не афишировалось.

Теперь же Дитковските порадовала поклонников еще одной неожиданной новостью: она стала мамой в третий раз! В личном блоге звезда опубликовала кадр с округлившимся животом и лаконично подписала «+1». Малыш родился 3 ноября. Пол, имя, вес и другие подробности Агния пока держит в секрете.

Поклонники и звезды шоу-бизнеса поздравляют новоиспеченных родителей с таким радостным событием в жизни.

Напомним, что Дитковските также воспитывает 7-летнего сына Федора, рожденного в браке с Алексеем Чадовым. Сообщается, что у нее есть еще один ребенок, который появился на свет в 2017 году, однако актриса официально этого не подтверждала.

Звёзды,Алексей Чадов,Агния Дитковските,
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