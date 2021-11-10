Мирошниченко рассказала об аборте ради роли

Актриса Ирина Мирошниченко рассказала, что ради главной роли в фильме "Их знали только в лицо" ей пришлось сделать аборт. Об этом актриса призналась в программе "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым, которая выходит на телеканале "Россия 1".
Мирошниченко отметила, что была уверена, что станет матерью в будущем. Однако этого не случилось.
"Я думала, что это будет когда-нибудь потом. Мне всегда казалось, что вся жизнь впереди, буду вечно молодой. Вот так, к сожалению"
Тогда она состояла в браке с драматургом Михаилом Шатровым. Актриса отметила, что он принял ее решение и не стал препятствовать.
"Мне сейчас неудобно об этом говорить, но Михаил понимал, что такое для меня моя профессия, моя работа и эта первая главная женская роль. Тогда не было способов предохранения, это уже не моя проблема, но решать, как жить дальше, мы имели право сами. Вот и все"
Звезда рассказала, что ее решение поддержала и ее мать. Сейчас она не жалеет о том, что случилось, но хотела бы получить и карьеру, и семью.
"Мама не отговаривала меня от аборта. Она наоборот утверждала, что рано, мол, надо стать кем-то, а потом сидеть дома и нянчить ребенка. Понимаю, часть людей захотят кинуть в меня камень, но надо судить людей по тому времени, когда они жили. Не могу сказать, что поступала неверно, это неправда. Мне очень жаль, что я не смогла совместить одно с другим. С этим я иду в храм"
Не только знаменитости сталкиваются с тем, что их подталкивают к аборту. Иногда сами родители становятся инициаторами такого решения. Сестра Бритни Спирс рассказала, как отец вынуждал ее сделать аборт.