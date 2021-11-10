Мирошниченко рассказала об аборте ради роли

"Мама не отговаривала меня от аборта. Она наоборот утверждала, что рано, мол, надо стать кем-то, а потом сидеть дома и нянчить ребенка. Понимаю, часть людей захотят кинуть в меня камень, но надо судить людей по тому времени, когда они жили. Не могу сказать, что поступала неверно, это неправда. Мне очень жаль, что я не смогла совместить одно с другим. С этим я иду в храм"