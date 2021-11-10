Ленская рассказала о причинах разрыва с Пресняковым

Модельер Елена Ленская рассказала о причинах расставания с музыкантом Владимиром Пресняковым. Об этом пишет 7days.ru.
Как поделилась модельер, годы, проведенные вместе с певцом, были беззаботными, романтичными и легкими. Но, по словам Ленской, она была сильно увлечена работой и посвящала дизайну все свое время:
«Володю это стало сильно раздражать. Он требовал к себе внимания. Причем стопроцентного. А меня все несло дальше. Я поняла, что не смогу остановиться даже ради семьи. Мне было важно прокормить себя самостоятельно. Ни от кого не зависеть. Особенно от любимого мужчины. Мы были слишком молоды и амбициозны. Было дано большое чувство, но мы его не удержали».
В 2005 году Пресняков уехал участвовать в программе «Форт Боярд». Она отказалась от поездки, и там артист познакомился со своей будущей супругой Натальей Подольской.