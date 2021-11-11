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Семенович назвала зарплату, которая должна быть у ее будущего мужа

Даша Краснова
1 час назад

Анна Семенович в интервью Иде Галич назвала зарплату, которая должна быть у ее будущего мужа.

Семенович назвала зарплату, которая должна быть у ее будущего мужа
Фото: @ann_semenovich@ann_semenovich

«Я хочу, чтобы мой мужчина любил меня, был надежным. Ну и чтобы он тоже, конечно, зарабатывал какие-то нормальные деньги».

На что ведущая спросила, какая сумма, по мнению, певицы прячется под фразой "нормальные деньги".

«Я не буду говорить сумму. В одном интервью назвала меня потом просто распяли», — заметила Анна Семенович.

Но Ида не успокаивалась и спросила, действительно ли эта сумма составляет пять миллионов рублей в месяц.

«Примерно вот так. Пять миллионов рублей в месяц», — заметила звезда.

Ранее мы показывали фото беременной жены шефа Ивлева.

Звёзды,Анна Семенович,
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