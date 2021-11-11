Семенович назвала зарплату, которая должна быть у ее будущего мужа

Анна Семенович в интервью Иде Галич назвала зарплату, которая должна быть у ее будущего мужа.
«Я хочу, чтобы мой мужчина любил меня, был надежным. Ну и чтобы он тоже, конечно, зарабатывал какие-то нормальные деньги».
На что ведущая спросила, какая сумма, по мнению, певицы прячется под фразой "нормальные деньги".
«Я не буду говорить сумму. В одном интервью назвала меня потом просто распяли», — заметила Анна Семенович.
Но Ида не успокаивалась и спросила, действительно ли эта сумма составляет пять миллионов рублей в месяц.
«Примерно вот так. Пять миллионов рублей в месяц», — заметила звезда.