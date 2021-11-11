"Коллеги от нее отвернулись": Збруев рассказал о смерти жены

«Трагедия перевернула всю ее жизнь. Какое-то время не было доказано, что это именно она сделала этот поступок. Но через пять лет признали Малявину виновной. При этом в течение этих пяти лет она продолжала сниматься. Да и до этого снималась очень удачно, оставила свой след в кинематографе. А потом судьба распорядилась вот так и сломала всю ее жизнь», — рассказал Збруев.