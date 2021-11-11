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"Коллеги от нее отвернулись": Збруев рассказал о смерти жены

Даша Краснова
46 минут назад

В 1978 году возлюбленный Валентины Малявиной, актер Станислав Жданько, был обнаружен с ножом в сердце. Виновной признали артистку и приговорили ее к девяти годам лишения свободы.

"Коллеги от нее отвернулись": Збруев рассказал о смерти жены
Фото: @antigoalex7@antigoalex7

«Трагедия перевернула всю ее жизнь. Какое-то время не было доказано, что это именно она сделала этот поступок. Но через пять лет признали Малявину виновной. При этом в течение этих пяти лет она продолжала сниматься. Да и до этого снималась очень удачно, оставила свой след в кинематографе. А потом судьба распорядилась вот так и сломала всю ее жизнь», — рассказал Збруев.

После выхода на свободу Малявина вернулась к съемкам в кино, только вот относится к ней начали по-другому.

«Многие коллеги от нее отвернулись. Не было предложений о помощи. Какое у меня к ней тогда было отношение? Она ведь была частью моей жизни. Это все непросто...» — добавил 83-летний Александр Викторович.

Последние годы жизни Валентина Александровна провела в учреждении для слабовидящих — в 2001-м звезда советского кино потеряла зрение. Актрису практически никто не навещал, детей у нее не было.

«Я ее очень давно не видел, — признался Збруев. — И, по-моему, ее никто не видел — она жила в специализированном доме престарелых. К ней никого не пускали, это было ее желание».

Ранее мы рассказывали про знаменитостей, которых осудили за убийство.

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