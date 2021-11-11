Певица с фальшивой жизнью: что скрывала Катя Огонек

Исполнительница русского шансона Катя Огонек скончалась в 2007 году на 31 году жизни. Официальной причиной ее смерти назвали отек легких и острую сердечную недостаточность, которые стали следствием цирроза печени. Некоторые источники называли причиной ее смерти эпилепсию, однако до сих пор в этой ситуации осталось много недосказанных вещей. "Рамблер" рассказывает о том, как жила легенда русского шансона.

Фото: Фото из личного архива Фото из личного архива

"Легенда превратилась в жизнь"

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Кристина Пенхасова, которую в будущем вся Россия будет знать под именем Кати Огонек, родилась в городе Джубга в Краснодарском крае. С детства она пела в школьных ансамблях и местных поп-группах, а также постоянно выступала на танцах в школе,

Свою первую песню она записала в 16 лет. Тогда ее отец уговорил своего друга, известного поэта-песенника Александра Шаганова, написать песню для дочери в стиле шансон. Потом Кристина записала альбом, но он оказался никому не нужен.

В 18 лет она выиграла конкурс и получила место в проекте "Союз Продакшна", где пела в жанре шансон. Сначала она выступала под псевдонимом Маша Ша, а потом стала Катей Огонек.

"Она забыла о своих настоящих имени и фамилии и стала Катей Огонек. Даже паспорт поменяла. Легенда превратилась в жизнь — такое бывает крайне редко, но бывает", — делился воспоминаниями о певице генеральный продюсер компании "Союз Продакшн" Вячеслав Клименков, вместе с которым Огонек записала свои первые альбомы.

Миф о жизни за решеткой

Именно Клименков придумал псевдоним Катя Огонек, ее легенду о тюремном прошлом и разработал уникальную концепцию ее творчества.

Фото из личного архива

Продюсер придумал девушке новую биографию, согласно которой она была осуждена по статье 211 Уголовного Кодекса РФ (Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава) и отбыла за решеткой 2,5 года, после чего была освобождена по УДО.

"Если честно, я не хотела бы об этом в деталях рассказывать. Тяжело вспоминать. Я была осуждена по статье 211-й, часть вторая (потом мне изменили её на часть третью). В принципе ничего страшного нет в этой статье, просто случилась неприятная история, связанная с машиной. В общем, нечаянная ситуация. Провела в местах отдалённых два с небольшим года. Попала под амнистию — УДО, скорей даже не за примерное поведение, а за хорошее пение", — говорила она в одном из интервью.

Популярность среди зеков

Девушка была так органична в новом образе, поэтому те, кто интересовались тюремной тематикой, моментально ей поверили и начали скупать билеты на концерты. Легенда о тюремном заключении в сочетании с пронзительным хриплым голосом певицы собирала полные залы благодарных слушателей.

Фото из личного архива

С 2000 года Катя Огонек работала с продюсером Владимиром Черняковым. Тогда же началась ее бурная гастрольная деятельность. Она давала по несколько концертов за день, объездила со своими песнями полмира и продолжала выпускать душераздирающие песни в новых альбомах.

Однако некоторые поклонники уверены, что причиной ее смерти стала именно постоянная работа. Якобы певица была истощена из-за того, что трудилась без перерыва. Немалую роль в этом сыграл и ее образ жизни — по официальным данным, у нее был цирроз печени. Однако друзья опровергают это до сих пор.

"Я хорошо знала Катю. Её организм просто оказался на грани срыва: она работала практически на износ, постоянные переезды — зоны, поезда, самолёты… Она просто падала от усталости! О правильном и качественном питании не было и речи. Запрещённых препаратов она себе не позволяла и не злоупотребляла алкоголем", — рассказывала друг семьи Эльвира Литвяк.

Загадка смерти

Как рассказывала мать Кати Огонек, Тамара Ивановна, ее дочь вернулась из Сочи 14 октября 2007 года. По словам женщины, она была отдохнувшая и загорелая. Тогда они всей семьей встретились в ресторане "Березка". Спустя три дня ей стало плохо и ее забрали в больницу, сразу же в реанимацию.

Спустя неделю Катю перевели в обычную палату и ее навещала мама. По словам Тамары Ивановны, ее дочь была сильно отекшая, врачи собирались ставить капельницы. Она уехала, а вечером звезду снова перевели в реанимацию. А на следующий день с утра ее уже не стало. Родственники и друзья Кати до сих пор сомневаются в настоящей причине смерти певицы. В справке из больницы стоял прочерк.