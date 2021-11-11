Сябитова назвала работающих женщин "обезьянами с гранатой"

Роза Сябитова, ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале, раскритиковала женщин, желающих зарабатывать, назвав их «обезьянами с гранатой».

Фото: Кадр из передачи "Давай поженимся" Кадр из передачи "Давай поженимся"

Так, Сябитова в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявила, что мужчины не обращают внимания на уровень заработка потенциальных партнерш.

Телеведущая считает, что мужчинам важнее здоровье и семейные традиции девушки.

"Мы для мужчины — объект удовольствия. Удобство входит в наш комплект бесплатно. Мы обязаны готовить, стирать, рожать детей — это само собой разумеющееся", — рассказала ведущая Первого канала свои представления о браке.

Сваха считает, что женщины с деньгами привлекают только альфонсов, а остальным совершенно не важно, какой доход у женщины.

По слова Сябитовой, что первое поколение женщин, умеющих получать высокий доход, появилось в стране в 90-е годы.

"Просто обстоятельства сложились так, а женщины втемяшили себе в голову, что должны зарабатывать. Мы алогичны, мы обезьяны с гранатой", — высказалась Сябитова.