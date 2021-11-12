Пэрис Хилтон вышла замуж

Избранником бывшей наследницы империи Hilton стал 40-летний предприниматель Картер Рэум. Пара пробыла в отношениях два года, при этом знакомы они были более десяти лет назад. Кстати, до этого Хиллтон трижды была помолвлена, но ни разу не дошла до алтаря.