Американская звезда Пэрис Хилтон вышла замуж. Об этом 40-летняя светская львица рассказала в своем Instagram.
Избранником бывшей наследницы империи Hilton стал 40-летний предприниматель Картер Рэум. Пара пробыла в отношениях два года, при этом знакомы они были более десяти лет назад. Кстати, до этого Хиллтон трижды была помолвлена, но ни разу не дошла до алтаря.
Пышное мероприятие прошло в поместье Бель-Эйр, которое принадлежало покойному дедушке Хилтон. По словам источника портала E!News, свадебное платье актриса выбрала «поздно вечером накануне свадьбы».
Среди гостей были многие голливудские знаменитости, в том числе актрисы Эмма Робертс, Эшли Бенсон и певица Bebe Rexa.
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