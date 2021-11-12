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Пэрис Хилтон вышла замуж

Даша Краснова
5 часов назад

Американская звезда Пэрис Хилтон вышла замуж. Об этом 40-летняя светская львица рассказала в своем Instagram.

Пэрис Хилтон вышла замуж
Фото: @parishilton@parishilton

Избранником бывшей наследницы империи Hilton стал 40-летний предприниматель Картер Рэум. Пара пробыла в отношениях два года, при этом знакомы они были более десяти лет назад. Кстати, до этого Хиллтон трижды была помолвлена, но ни разу не дошла до алтаря.

Пышное мероприятие прошло в поместье Бель-Эйр, которое принадлежало покойному дедушке Хилтон. По словам источника портала E!News, свадебное платье актриса выбрала «поздно вечером накануне свадьбы».

Среди гостей были многие голливудские знаменитости, в том числе актрисы Эмма Робертс, Эшли Бенсон и певица Bebe Rexa.

Ранее мы рассказывали, почему до сих пор не замужем Юлия Михалкова.

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