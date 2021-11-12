"Меня унижали": Асмус рассказала о травле и насилии

“После выхода “Текста” несчастные люди, которые себе что-то придумали (или просто хотели развлечься) уничтожали меня морально, угрожали и сводили с ума изо дня в день…. Потом развод, про который ни один человек не знает ничего! Я вообще не даю интервью, а писать что-то хочется и единственный выход, который находят СМИ – распространение лживой информации. А люди верят и потом идут ко мне на страницу и самым жестоким образом оскорбляют”, – изливает душу Асмус.