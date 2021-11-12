"Меня унижали": Асмус рассказала о травле и насилии

Кристина Асмус рассказала о травле, которую ей пришлось пережить. Чаще всего актриса общается с поклонниками с иронией и легко отвечает бестактным подписчикам.
При этом девушка не перестает подвергаться критике. Особенно после главной роли в фильме “Текст”, где она снялась обнаженной. На этот раз Асмус решила высказаться о проблеме буллинга.
Оказалось, актрису травили с самого детства: в классе, в секции по спортивной гимнастике, в театральном институте и даже в семье. А теперь это продолжается в Сети.
“После выхода “Текста” несчастные люди, которые себе что-то придумали (или просто хотели развлечься) уничтожали меня морально, угрожали и сводили с ума изо дня в день…. Потом развод, про который ни один человек не знает ничего! Я вообще не даю интервью, а писать что-то хочется и единственный выход, который находят СМИ – распространение лживой информации. А люди верят и потом идут ко мне на страницу и самым жестоким образом оскорбляют”, – изливает душу Асмус.
Актриса призналась, что росла травмированным ребенком, которого били и не любили. Но она старается работать с этим. В день борьбы с кибербуллингом Кристина призвала всех отказаться от насмешек, оскорблений, угроз в сети. Даже с целью восстановления справедливости.
До этого мы рассказывали о госпитализации дочери Асмус.