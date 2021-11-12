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"Меня унижали": Асмус рассказала о травле и насилии

Даша Краснова
1 час назад

Кристина Асмус рассказала о травле, которую ей пришлось пережить. Чаще всего актриса общается с поклонниками с иронией и легко отвечает бестактным подписчикам.

"Меня унижали": Асмус рассказала о травле и насилии
Фото: @asmuskristina@asmuskristina

При этом девушка не перестает подвергаться критике. Особенно после главной роли в фильме “Текст”, где она снялась обнаженной. На этот раз Асмус решила высказаться о проблеме буллинга.

Оказалось, актрису травили с самого детства: в классе, в секции по спортивной гимнастике, в театральном институте и даже в семье. А теперь это продолжается в Сети.

“После выхода “Текста” несчастные люди, которые себе что-то придумали (или просто хотели развлечься) уничтожали меня морально, угрожали и сводили с ума изо дня в день…. Потом развод, про который ни один человек не знает ничего! Я вообще не даю интервью, а писать что-то хочется и единственный выход, который находят СМИ – распространение лживой информации. А люди верят и потом идут ко мне на страницу и самым жестоким образом оскорбляют”, – изливает душу Асмус.

Актриса призналась, что росла травмированным ребенком, которого били и не любили. Но она старается работать с этим. В день борьбы с кибербуллингом Кристина призвала всех отказаться от насмешек, оскорблений, угроз в сети. Даже с целью восстановления справедливости.

До этого мы рассказывали о госпитализации дочери Асмус.

Звёзды,Кристина Асмус,
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