Американцы поймали Бородину на "бездарном фотошопе"

Причем разоблачает она снимок, сделанный еще весной 2020 года. Тогда Бородина для рекламы опубликовала фото, на котором она сидит за столом перед тарелкой с "вкусным завтраком". Через несколько секунд после публикации пользователи поняли, что что-то здесь не так. В частности, невооруженным глазом видно, что тарелка на фото "приклеена" в графическом редакторе.