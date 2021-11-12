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Американцы поймали Бородину на "бездарном фотошопе"

Диана Товсепова
36 минут назад

Американский TikTok шумно обсуждает "бездарный фотошоп" известной российской телеведущей Ксении Бородиной. Так, одна из пользовательниц разоблачает звезду в использовании фоторедактора.

Причем разоблачает она снимок, сделанный еще весной 2020 года. Тогда Бородина для рекламы опубликовала фото, на котором она сидит за столом перед тарелкой с "вкусным завтраком". Через несколько секунд после публикации пользователи поняли, что что-то здесь не так. В частности, невооруженным глазом видно, что тарелка на фото "приклеена" в графическом редакторе.

Instagram

Причем сложно было этого не заметить. Однако на Западе это обсудили только сейчас. Смотрите видео с "разоблачением". Причем в комментариях американцы не щадили звезду.

Соцсети

"Эти тарелки не выглядят даже немного правдоподобными";

"Как графический дизайнер, я оскорблен. У левой тарелки даже не нарисовали тень...";

"Она не могла пожарить два яйца? И даже не попыталась, чтобы это выглядело реальным", — комментируют американцы.

Звёзды,Видео,Ксения Бородина,
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