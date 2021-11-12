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Организаторы концертов раскрыли гонорары звезд на корпоративах

Даша Краснова
35 минут назад

Организаторы концертов рассказали, сколько стоит пригласить звезд шоу-бизнеса на новогодний корпоратив в этом году. Об этом сообщает News.ru.

Организаторы концертов раскрыли гонорары звезд на корпоративах
Фото: кадр из передачикадр из передачи

В этом году произошло падение спроса на услуги артистов из-за пандемии коронавируса. В связи с этим снизились и гонорары музыкантов.

«Буквально на днях я беседовал с одним из топовых артистов. Он с грустью признался, что у него запланировано "всего лишь три корпоратива на весь декабрь, да и те пока не подтвердились". Еще два года назад у него же концертов было под 80 за месяц! Разницу считайте сами», — отметил организатор концертов, гастролей и корпоративов с участием звезд первой величины Сергей Лавров.

Другой промоутер объяснил, что на сумму гонорара влияет не только масштаб и прайс-лист певцов, но и дата проведения праздника. Чем ближе к 31 декабря, тем дороже.

По информации концертного агентства ProStars, в декабре 2021 года одним из самых дорогих артистов стал Григорий Лепс. За его выступление придется отдать 12 миллионов рублей. А вот Алла Пугачева обойдется дешевле, от восьми до десяти миллионов рублей.

Частный концерт рэпера Моргенштерна и Полины Гагариной в декабре будет стоить около семи миллионов рублей. А вот Диму Билана, Нюшу и Лолиту можно пригласить на новогодний корпоратив за 2-3 миллиона рублей.

До этого мы рассказывали про жизнь мамы Моргенштерна.

Звёзды,Дима Билан,Григорий Лепс,Полина Гагарина,Алла Пугачева,Сергей Лавров,
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