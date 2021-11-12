Организаторы концертов раскрыли гонорары звезд на корпоративах

«Буквально на днях я беседовал с одним из топовых артистов. Он с грустью признался, что у него запланировано "всего лишь три корпоратива на весь декабрь, да и те пока не подтвердились". Еще два года назад у него же концертов было под 80 за месяц! Разницу считайте сами», — отметил организатор концертов, гастролей и корпоративов с участием звезд первой величины Сергей Лавров.