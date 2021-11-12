Белла Хадид, Кендалл Дженнер, Кара Делевинь – всех этих девушек объединяет не только головокружительная карьера в мире моды, но и проблемы с психическим здоровьем. Почему плачут мировые супермодели, читайте в материале «Рамблера».

Фото: @bellahadid @bellahadid

В середине ноября 2021 года супермодель Белла Хадид выложила откровенный пост в Instagram, в котором искренне призналась, что чувствует себя одиноко и опустошенно.

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«Это чувство, когда ты думаешь, что недостаточно хорош и не уверен в своем искусстве, это нормально, в то же время – это учит нас. Все люди разные, у каждого отдельного человека есть что-то особенное и уникальное, что он может предложить. И люди забывают, что все в основном чувствуют себя одинаково: потерянными, сбитыми с толку, не совсем уверенными, почему они здесь. Эта тревога, как будто все чувствуют это… и пытаются каким-то образом скрыть это»,

- поделилась переживаниями модель и опубликовала снимки, на которых она плачет.

@bellahadid

Отметим, что ее сестра Джиджи сейчас тоже переживает не самое простое время. В начале ноября всемирно известная супермодель рассталась с возлюбленным и отцом своей дочери Зейном Маликом. Разрыв был связан с конфликтом певца и матери Хадид – оказалось, Малик поднимал на нее руку, а также неоднократно оскорблял. Зарубежные СМИ вовсю пишут о том, что публичными извинениями музыкант не отделается. Источники, приближенные к паре, сообщают, что Джиджи обратилась к адвокатам, чтобы решить вопрос об опеке над малышкой.

@gigihadid

Супермодель Кендалл Дженнер неоднократно признавалась, что страдает от панических атак, которые преследуют ее с детства. Весной 2021 года звезда даже приняла участие в проекте Vogue под названием Open Minded, посвященном проблеме психического здоровья. Кендалл откровенно рассказала, как учится жить с тревожным расстройством:

«Два или три года назад у меня начались очень сильные приступы панических атак. Я внезапно испытывала страх посреди сна. У меня было учащенное сердцебиение, я не могла дышать. Мне было очень плохо»,

- призналась Дженнер.

@kendalljenner

Супермодель Кара Делевинь в интервью Esquire признавалась, что на заре карьеры находилась в глубокой депрессии, которую лечили медикаментозно, и постоянно боролась с суицидальными мыслями. По словам звезды, она проплакала не один день прежде, чем стабилизировать эмоциональное состояние. Кстати, Делевинь также рассказала, что выдерживать напряженный рабочий график ей все это время помогали слезы и йога.

@caradelevingne

В конце октября 2021 года с откровенными признаниями выступила и еще одна модель: так, бывшая девушка Леонардо ДиКаприо и экс-ангел Victoria’s Secret Эрин Хизертон рассказала на что ей пришлось пойти, чтобы задержаться в модельном бизнесе, а также о конфликте с руководством бренда после того, как она поправилась на несколько килограммов.

«Всё начало ухудшаться, когда мне исполнилось 25 лет. Я набрала пару килограммов, за что получила строгий выговор. Мне сказали, что я срочно должна похудеть. Тогда в моей голове что-то замкнуло»,

- призналась звезда. Девушке пришлось не только сесть на жесткую диету, но и принимать таблетки для похудания. Супермодель также обратилась к нутрициологу, который посадил ее на фентермин (порошок, который применяется для снижения аппетита).

«Его действие было похоже на наркотик. На амфетамин. Это ужасно. Но хуже всего было, что мне приходилось колоть в живот гормоны, которые обычно вырабатываются у беременных»,

- вспоминала Эрин. Из-за вечной гонки за идеальным телом у Хизертон появились расстройство пищевого поведения и общие проблемы со здоровьем, звезде также пришлось обратиться к психологу, чтобы выйти из состояния эмоционального кризиса.

«Я просто боялась потерять работу. Я не могла себе этого позволить, потому что была в плохом материальном положении. Сейчас я просто хочу, чтобы все знали о расстройстве пищевого поведения. Это действительно страшно, и с этим нужно бороться. И желательно чем раньше, тем лучше»,

— добавила звезда.