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Мужа Дубовицкой госпитализировали в тяжелом состоянии

Lenta.ru
2 часа назад

Ведущая и руководитель юмористической программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая сообщила, что ее мужа, доктора физико-математических наук Юрия Айвазяна, госпитализировали в тяжелом состоянии. Подробности она раскрыла в разговоре с News.ru.

Мужа Дубовицкой госпитализировали в тяжелом состоянии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Мой муж сейчас в больнице, он в тяжелом состоянии», — рассказала Дубовицкая. Причину госпитализации она не уточнила.

В окружении ведущей предположили, что Айвазян мог попасть в больницу из-за проблем с сердцем: недавно мужчина перенес операцию на сердце.

Дубовицкая познакомилась с Айвазяном еще в молодости — они вместе ехали в поезде, следовавшем из Пятигорска в Сочи. Они женаты около 60 лет. В 1966 году у пары родилась дочь Илона.

Ранее бывший участник «Аншлага» Николай Бандурин рассказал о конфликте с руководителем программы. По его словам, Дубовицкая уволила его из-за обидной частушки и «пожелала ему сдохнуть».

Звёзды,Регина Дубовицкая,Николай Бандурин,
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