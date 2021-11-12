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Тимура Родригеза ограбили на несколько миллионов рублей

Мария Иглина
1 час назад

Дом шоумена Тимура Родригеза в Подмосковье ограбили на несколько миллионов рублей — исполнителя не было там около недели. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тимура Родригеза ограбили на несколько миллионов рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известно, что инцидент произошел в деревне Глухово в Красногорском районе. В период с 5 по 12 ноября в дом пробрались воры, отжав дверь на террасу на первом этаже.

В итоге, после проникновения в дом воры удалось забрать 45 тысяч долларов США и 400 тысяч рублей, то есть свыше 3,6 миллиона рублей, также они забрали многие ювелирные украшения.

Интересно, что дверь, расположенную на террасе первого этажа, они также забрали с собой.

Артист уже написал заявление в полицию о краже.

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