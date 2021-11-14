Как выглядит подросшая дочь Хайди Клум

У звезды 90-х, немецкой супермодели Хайди Клум четверо детей. Старшая, Лени, родилась в 2004 году от бизнесмена Флавио Бриаторе. Клум рассталась с ним еще во время беременности, поэтому ее удочерил музыкант Сил, за которым модель была замужем с 2005 по 2012 год.
Сейчас девушке 17 лет, и она пошла по стопам матери. Как и дети других знаменитых супермоделей 90-х, Лени участвует в модных показах и снимается для рекламы крупных брендов.
Свою модельную карьеру дочь Хайди Клум начала только в прошлом году, когда появилась вместе с мамой на обложке Vogue. И это было ее первое "явление" обществу. До 16 лет Хайди запрещала дочери сниматься, а снятые папарацци фото всегда были запикселены для безопасности детей.
"Шестнадцать — хороший возраст. Если вам уже можно водить машину, то можно и инстаграм завести, и свое лицо показать. А начать этот путь с обложки Vogue — невероятная привилегия", — рассказала супермодель в интервью изданию.
Но сейчас Лени Клум ни в чем себе не отказывает. Недавно школьница удивила публику откровенной фотосессией для журнала Rollacoaster, на которой девушка прикрывает грудь без бюстгальтера рукой.