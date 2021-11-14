Пьяную Волочкову выселили из отеля в Турции

Балерину Анастасию Волочкову выселили из турецкого отеля. Виной тому послужило неадекватное поведение светской львицы после употребления алкоголя. Об этом сообщает НТВ.

По словам очевидцев, в один из вечеров напившаяся танцовщица начала грубить персоналу. Кроме того, она нецензурно выражалась в адрес других отдыхающих, среди которых были дети. Тогда постояльцы засняли на видео поведение Волочковой, после чего начали выкладывать ролики в Сеть.

За балерину вступилась модель и певица Анна Калашникова. Она подчеркнула, что тоже присутствовала при происходящем, так как их обеих пригласили в Турцию на интернациональный конгресс.

«Для нее эта поездка была больше отдыхом, нельзя сказать, что она тут напрягалась. Может перебрала и вела себя немного странно»,

— резюмировала модель.