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Пьяную Волочкову выселили из отеля в Турции

Катерина Саломе
2 часа назад

Балерину Анастасию Волочкову выселили из турецкого отеля. Виной тому послужило неадекватное поведение светской львицы после употребления алкоголя. Об этом сообщает НТВ.

По словам очевидцев, в один из вечеров напившаяся танцовщица начала грубить персоналу. Кроме того, она нецензурно выражалась в адрес других отдыхающих, среди которых были дети. Тогда постояльцы засняли на видео поведение Волочковой, после чего начали выкладывать ролики в Сеть.

За балерину вступилась модель и певица Анна Калашникова. Она подчеркнула, что тоже присутствовала при происходящем, так как их обеих пригласили в Турцию на интернациональный конгресс.

«Для нее эта поездка была больше отдыхом, нельзя сказать, что она тут напрягалась. Может перебрала и вела себя немного странно»,

— резюмировала модель.

Ранее мы рассказывали о том, что Цискаридзе рассказал о травле Волочковой в Большом театре.

Звёзды,Видео,Анна Калашникова,Анастасия Волочкова,
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