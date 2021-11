Долли Партон: где сейчас легендарная кантри-певица

Любовь к музыке привил Долли ее отец. Еще с детства она пела в церковном хоре, но при этом всегда мечтала блистать на большой сцене. Уже в осознанном возрасте Партон писала песни для других кантри-исполнителей, а свой первый альбом выпустила лишь в 1967 году, назвав его Hello, I'm Dolly. А еще через некоторое время Долли написала и выпустила два первых суперхита — Jolene и I Will Always Love You. Но исполнительнице было этого мало, она мечтала о более широкой аудитории. И в 1977 году Долли выпустила альбом Here You Come Again, который сделал ее имя известным далеко за пределами южных штатов США.