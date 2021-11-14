Долли Партон: где сейчас легендарная кантри-певица

Долли Партон считается одной из самых талантливых певиц направления кантри. Она известна не только своим голосом, но и внешностью с частыми походами к пластическому хирургу. "Рамблер" расскажет о жизни Долли и о том, чем она занимается сейчас.

Любовь к музыке привил Долли ее отец. Еще с детства она пела в церковном хоре, но при этом всегда мечтала блистать на большой сцене. Уже в осознанном возрасте Партон писала песни для других кантри-исполнителей, а свой первый альбом выпустила лишь в 1967 году, назвав его Hello, I'm Dolly. А еще через некоторое время Долли написала и выпустила два первых суперхита — Jolene и I Will Always Love You. Но исполнительнице было этого мало, она мечтала о более широкой аудитории. И в 1977 году Долли выпустила альбом Here You Come Again, который сделал ее имя известным далеко за пределами южных штатов США.

Интересно, что когда в 1992 году Уитни Хьюстон выпустила кавер-версию I Will Always Love You, Долли заработала не менее шести миллионов долларов на авторских отчислениях.

После популярности Партон на сцене, ее стали приглашать на съемки в кино. Ее дебют состоялся в комедии "С девяти до пяти", где также сыграла Джейн Фонда. Позже она также появилась в таких фильмах, как "Горный хрусталь", "Разговор начистоту", "Деревенщина из Беверли-Хиллз", в сериале "Ханна Монтана" и во многих других.

Что касается лично жизни, то Партон вышла замуж еще в 20 лет за бизнесмена Карл Томас Дин, с которым встречалась до этого два года. За все время он вышел в свет с Долли всего несколько раз. У пары нет детей, но Долли много времени уделяла воспитанию своих младших братьев и сестер, и крестницы Майли Сайрус.