"У меня нет дворцов, скромно живу": Собчак рассказала про свои доходы

«Мы не любим то, что в нас есть. Либо подавляем, либо хотим изменить. Это как Милонов и геи. Со мной то же самое: люди хотят иметь такую же смелость, наглость, уметь требовать от жизни каких-то вещей, везде быть, не бояться пробовать новое, не замыкаться на чем-то одном. Не все могут себе такое разрешить — легче ненавидеть того, кто это себе разрешает. Кому-то просто не нравится, что я выпендриваюсь. Не считаю нужным себя в этом ограничивать. У меня хватило бы мозга понравиться таким людям, для этого достаточно сказать в интервью «Татлеру», что бриллианты мне не нужны — только больные дети, журналистские расследования и жизнь в маленьком таунхаусе за городом. Хотя у меня нет ни дворцов, ни недвижимости за рубежом. Я по своим заработкам скромно живу», — уверяет 39-летняя Собчак.