Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+1° в 
USD 72.56EUR 82.52
Войти в почту

Почему Васильева возненавидела сына Елены Кориковой

Даша Краснова
2 часа назад

В прошлом Елена Корикова встречалась с наследником Екатерины ВасильевойДмитрием Рощиным, у пары родился сын Арсений. Но семья молодого человека ребенка не приняла.

Почему Васильева возненавидела сына Елены Кориковой
Фото: @korikova_official@korikova_official

Когда стало известно о беременности, Дмитрий позвал актрису замуж, но в жизнь влюбленных вмешалась его мать. Она посчитала Елену недостойной своего сына и разрушила их отношения.

Многие считают, что Рощин не был, что сын актрисы от него. А затем начал жить с другой женщиной, стал многодетным отцом и пришел к церкви. Сейчас мужчина работает священником и не поддерживает связи с сыном.

«Нет у меня сына старшего, у меня есть старшая дочь Прасковья», — делился наследник Екатерины Сергеевны.

О непростых отношениях Кориковой и Дмитрия Рощина вспоминали близкие звезды «Бедной Насти».

«Рощина на курсе обожали. Когда он влюбился в Корикову, стали жалеть. И особенно его маму Екатерину Васильеву. Я помню, как она звонила мне и говорила, что сын привел ее домой. Спрашивала, что делать», — рассказывала режиссер Наталья Пьянкова.

Недавно и Екатерина Васильева ушла в монастырь. Знакомые считают, что таким образом женщина замаливает грехи.

До этого мы рассказывали, что звезда сериала "Кадетство" выразил желание уйти в монастырь.

Звёзды,Наталья Пьянкова,Елена Корикова,Дмитрий Рощин,Екатерина Васильева,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители