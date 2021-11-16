Почему Васильева возненавидела сына Елены Кориковой

В прошлом Елена Корикова встречалась с наследником Екатерины Васильевой — Дмитрием Рощиным, у пары родился сын Арсений. Но семья молодого человека ребенка не приняла.

Фото: @korikova_official @korikova_official

Когда стало известно о беременности, Дмитрий позвал актрису замуж, но в жизнь влюбленных вмешалась его мать. Она посчитала Елену недостойной своего сына и разрушила их отношения.

Многие считают, что Рощин не был, что сын актрисы от него. А затем начал жить с другой женщиной, стал многодетным отцом и пришел к церкви. Сейчас мужчина работает священником и не поддерживает связи с сыном.

«Нет у меня сына старшего, у меня есть старшая дочь Прасковья», — делился наследник Екатерины Сергеевны.

О непростых отношениях Кориковой и Дмитрия Рощина вспоминали близкие звезды «Бедной Насти».

«Рощина на курсе обожали. Когда он влюбился в Корикову, стали жалеть. И особенно его маму Екатерину Васильеву. Я помню, как она звонила мне и говорила, что сын привел ее домой. Спрашивала, что делать», — рассказывала режиссер Наталья Пьянкова.

Недавно и Екатерина Васильева ушла в монастырь. Знакомые считают, что таким образом женщина замаливает грехи.