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Звезда сериала «Мосгаз» Андрей Смоляков пожаловался на нехватку женского внимания

Слово и Дело
7 часов назад

Актер Андрей Смоляков, исполнивший роль майора полиции Ивана Черкасова в сериале «Мосгаз», рассказал, что в жизни все обстоит совсем не так, как на экране.

Звезда «Мосгаза» Смоляков пожаловался на нехватку женского внимания
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По сюжету в майор пользуется успехом у противоположного пола, и в него постоянно влюбляются девушки и женщины. Однако в реальности представительницы прекрасного пола почти не обращают внимания на артиста. Более того, порой он получает оскорбительные сообщения в социальных сетях.

«Мне кажется, все пишут, что я старый, похож на обезьяну, и очень странно, что Черкасова любят женщины», — признался звезда «Мосгаза».

Съемки нового сезона стали для 62-летнего актера довольно трудными, а кое в чем даже неожиданным открытием. По его словам, «мозг кипел от слияния терминологии служебной с терминологией воровского мира». Однако это оказался очень интересный опыт, заключил Смоляков.

Звёзды,Иван Черкасов,Андрей Смоляков,
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