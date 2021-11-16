Звезда «Мосгаза» Смоляков пожаловался на нехватку женского внимания

Актер Андрей Смоляков, исполнивший роль майора полиции Ивана Черкасова в сериале «Мосгаз», рассказал, что в жизни все обстоит совсем не так, как на экране.
По сюжету в майор пользуется успехом у противоположного пола, и в него постоянно влюбляются девушки и женщины. Однако в реальности представительницы прекрасного пола почти не обращают внимания на артиста. Более того, порой он получает оскорбительные сообщения в социальных сетях.
«Мне кажется, все пишут, что я старый, похож на обезьяну, и очень странно, что Черкасова любят женщины», — признался звезда «Мосгаза».
Съемки нового сезона стали для 62-летнего актера довольно трудными, а кое в чем даже неожиданным открытием. По его словам, «мозг кипел от слияния терминологии служебной с терминологией воровского мира». Однако это оказался очень интересный опыт, заключил Смоляков.