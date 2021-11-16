Звезда «Мосгаза» Смоляков пожаловался на нехватку женского внимания

Актер Андрей Смоляков, исполнивший роль майора полиции Ивана Черкасова в сериале «Мосгаз», рассказал, что в жизни все обстоит совсем не так, как на экране.

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По сюжету в майор пользуется успехом у противоположного пола, и в него постоянно влюбляются девушки и женщины. Однако в реальности представительницы прекрасного пола почти не обращают внимания на артиста. Более того, порой он получает оскорбительные сообщения в социальных сетях.

«Мне кажется, все пишут, что я старый, похож на обезьяну, и очень странно, что Черкасова любят женщины», — признался звезда «Мосгаза».