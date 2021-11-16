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Левкин озвучил настоящую причину ухода из группы «На-на»

Катерина Саломе
2 часа назад

Певец Владимир Левкин озвучил настоящую причину ухода из популярной группы «На-на» много лет назад. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro.

Левкин озвучил настоящую причину ухода из группы «На-на»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«У меня заканчивался контракт. В течение года перед этим я, естественно, уже начал готовить свой музыкальный материал. Это было уже выше крыше. Реально. Семь лет без отпусков. Очень тяжело»,

— признался артист.

По словам музыканта, у каждого свое видение случившегося. Он уверен, что необходимо знать все детали происходящего, чтобы докопаться до истины.

Ранее мы рассказывали о том, почему Васильева возненавидела внука Елены Кориковой.

Звёзды,Владимир Левкин,Елена Корикова,
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