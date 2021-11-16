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Сын Алибасова раскрыл размер помощи от Пугачевой

Катерина Саломе
1 час назад

Сын продюсера Бари Алибасова назвал сумму, которую перевела певица Алла Пугачева после пожара в квартире его отцу. Об этом звездный наследник рассказал в беседе с Teleprogramma.pro.

Сын Алибасова раскрыл размер помощи от Пугачевой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Бари Алибасова–младшего, именно Примадонна первой откликнулась после случившейся с его родителем трагедии. Он утверждает, что исполнительница буквально на следующий день после пожара перевела миллион рублей на ремонт на продюсерский счет.

«Наверняка сделала это исходя из того, что Бари Каримович был ей как коллега. И очень по духу близок»,

– рассуждает звездный наследник.

Ранее мы рассказывали о том, что Пугачева и Ротару спели «Нас не догонят» в честь 20-летия «Тату».

Звёзды,Бари Алибасов,Алла Пугачева,
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