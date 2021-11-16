Кто мать детей Киркорова: главные версии

У Филиппа Киркорова есть двое-детей погодок. Алла-Виктория родилась в 2011 году и Мартин, который появился на свет в 2012. Известно, что оба ребенка родились с разницей в семь месяцев от разных суррогатных матерей. О матери неизвестно ничего, так как девушка рождала в США. Самые популярные версии о том, кто является матерью детей Киркорова — в материале "Рамблера".

Фото: @martinkirkorov @martinkirkorov

@fkirkorov

Наталья Ефремова

Наибольше популярностью пользуется версия о том, что биологической матерью детей Киркорова является один человек. ЭТо девушка по имени Наталья Ефремова. Впервые о ней заговорили, когда она приехала на крестины малышей и стала их крестной мамой. Крестным отцом стал телеведущий Андрей Малахов.

Во время крестин ее лицо скрывали темные очки, поэтому обсуждать ее стали не сразу. В 2012 году она появилась в программе "Рождественские встречи" и журналисты отметили то, как оба ребенка похожи на женщину.

@fkirkorov

В 2015 году дети Киркорова приняли участие в телевизионной программе "Идеальный ремонт", в которой рассказали, что у них есть "мама Наташа" и показали рисунки женщины с темными волосами. Сам артист подтвердил, что у них есть мама, но эта женщина не любит внимание, поэтому не появляется на публике. В одном из интервью Киркоров заявил, что мать его детей живет в США, а воспитанием его детей занимается его тетя Мари.

Известно, что в 2010-х годах Киркоров познакомился с Натальей Ефремовой, когда пришел к ней в бутик за модной одеждой. Сама женщина является владелицей магазина. Она ранее была замужем, от первого брака у нее есть собственный сын Егор.

Анастасия Стоцкая

СМИ приписывают суррогатное материнство Анастасии Стоцкой, но, как и в случае с Натальей Ефремовой, все это основано на предположениях. Поклонники сравнили фотографии сыновей Киркорова и Стоцкой и решили, что они похожи, поэтому думают о том, что певица могла родить детей артисту.

@100tskaya