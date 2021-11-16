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Ефремов и Ивакова объявили о расставании

Мария Иглина
21 минуту назад

Актриса и телеведущая Мария Ивакова сообщила своим подписчикам в Instagram, что их отношения с актером Никитой Ефремовым закончились. По словам Марии, расставание прошло мирно, без конфликтов и скандалов.

Ефремов и Ивакова объявили о расставании
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы с Никитой расстались. Расстались с большой любовью и уважением друг к другу. Знаю, как тепло вы относились к нашей паре, но комментировать причины и подробности никто из нас не собирается, это очень личное и хрупкое, и касается только нас двоих.

P.S: Мы продолжаем дружить и поддерживать друг друга, никаких скандалов, разделов имуществ",

— написала Ивакова в микроблоге.

Сын Михаила Ефремова также прокомментировал разрыв:

"Наш танец с Машей завершён. Завершен с трепетом и любовью к пройденному пути. Благодарю!"

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