Ефремов и Ивакова объявили о расставании

Актриса и телеведущая Мария Ивакова сообщила своим подписчикам в Instagram, что их отношения с актером Никитой Ефремовым закончились. По словам Марии, расставание прошло мирно, без конфликтов и скандалов.
"Мы с Никитой расстались. Расстались с большой любовью и уважением друг к другу. Знаю, как тепло вы относились к нашей паре, но комментировать причины и подробности никто из нас не собирается, это очень личное и хрупкое, и касается только нас двоих.
P.S: Мы продолжаем дружить и поддерживать друг друга, никаких скандалов, разделов имуществ",
— написала Ивакова в микроблоге.
Сын Михаила Ефремова также прокомментировал разрыв:
"Наш танец с Машей завершён. Завершен с трепетом и любовью к пройденному пути. Благодарю!"
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