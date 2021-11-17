Ханга показала дворец, который мог достаться ей в наследство

Телеведущая Елена Ханга показала дворец в Занзибаре, который мог достаться ей в наследство. Свою историю она рассказала в программе "Судьба человека" на "России 1".

Фото: @lenakhanga @lenakhanga

Дворец мог достаться телеведущей от отца, но в итоге перешел ее брату Ахмеду, который в итоге его продал. До этого здание арендовала ЮНЕСКО.

"Мне в наследство от отца достался только чемодан книг. Все отошло моему брату Ахмеду"

Ханга заявила, что у нее даже не было возможности побороться за наследство, так как ее мать не мусульманка. Сама телеведущая даже не поехала на суд и мотивировала это тем, что не знала своего отца и его другую семью.

"У отца было три жены. Они начали судиться друг с другом за наследство. Мне тоже позвонили и сказали, что я могу принять участие. Но моя мама не мусульманка, поэтому ее в качестве наследницы не рассматривали"