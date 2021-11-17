Ханга показала дворец, который мог достаться ей в наследство

Телеведущая Елена Ханга показала дворец в Занзибаре, который мог достаться ей в наследство. Свою историю она рассказала в программе "Судьба человека" на "России 1".
Дворец мог достаться телеведущей от отца, но в итоге перешел ее брату Ахмеду, который в итоге его продал. До этого здание арендовала ЮНЕСКО.
"Мне в наследство от отца достался только чемодан книг. Все отошло моему брату Ахмеду"
Ханга заявила, что у нее даже не было возможности побороться за наследство, так как ее мать не мусульманка. Сама телеведущая даже не поехала на суд и мотивировала это тем, что не знала своего отца и его другую семью.
"У отца было три жены. Они начали судиться друг с другом за наследство. Мне тоже позвонили и сказали, что я могу принять участие. Но моя мама не мусульманка, поэтому ее в качестве наследницы не рассматривали"
Отец Елены Ханги был премьер-министром Занзибара в 1964 году. Он был революционером и был репрессирован после государственного переворота. Он погиб в 1969 году в тюрьме.