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Ханга показала дворец, который мог достаться ей в наследство

Мария Каткова
1 час назад

Телеведущая Елена Ханга показала дворец в Занзибаре, который мог достаться ей в наследство. Свою историю она рассказала в программе "Судьба человека" на "России 1".

Ханга показала дворец, который мог достаться ей в наследство
Фото: @lenakhanga@lenakhanga

Дворец мог достаться телеведущей от отца, но в итоге перешел ее брату Ахмеду, который в итоге его продал. До этого здание арендовала ЮНЕСКО.

"Мне в наследство от отца достался только чемодан книг. Все отошло моему брату Ахмеду"

Ханга заявила, что у нее даже не было возможности побороться за наследство, так как ее мать не мусульманка. Сама телеведущая даже не поехала на суд и мотивировала это тем, что не знала своего отца и его другую семью.

"У отца было три жены. Они начали судиться друг с другом за наследство. Мне тоже позвонили и сказали, что я могу принять участие. Но моя мама не мусульманка, поэтому ее в качестве наследницы не рассматривали"

Отец Елены Ханги был премьер-министром Занзибара в 1964 году. Он был революционером и был репрессирован после государственного переворота. Он погиб в 1969 году в тюрьме.

Звёзды,Елена Ханга,ЮНЕСКО,
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