Как изменилась Лада Дэнс спустя 30 лет после пика славы

"День на тренажерах, день — кардио, потом классический балет, а потом стрип-пластика или пилон. Спорт у меня совершенно разный, я не могу без него жить. После того как получила серьезнейшую травму, катаясь на горных лыжах, стала намного аккуратнее. Но, несмотря на то, что перенесла операцию на колене, а потом полгода провела в инвалидном кресле, я все равно катаюсь сейчас на лыжах. Моя любимая фраза на эту тему: "От старости можно только убежать, вот я и бегаю", — рассказала Лада Дэнс "СтарХиту".