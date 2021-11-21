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Как изменилась Лада Дэнс спустя 30 лет после пика славы

Мира Маркина
1 час назад

Лада Дэнс — одна из самых популярных артисток и самых желанных женщин в 90-х. Эффектная брюнетка покорила российских зрителей. Как она выглядит сейчас и чем занимается — в материале "Рамблера".

Лада Дэнс — одна из самых популярных артисток и самых желанных женщин в 90-х.
1/7 Лада Дэнс — одна из самых популярных артисток и самых желанных женщин в 90-х.
Фото: globallookpress.com
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Эффектная брюнетка покорила российских зрителей.
2/7 Эффектная брюнетка покорила российских зрителей.
Фото: РИА Новости
И стала секс-символом времени.
3/7 И стала секс-символом времени.
Фото: globallookpress.com
В этом году Ладе Дэнс исполнилось 52 года.
4/7 В этом году Ладе Дэнс исполнилось 52 года.
Фото: РИА Новости
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Она продолжает выпускать альбомы и давать концерты.
5/7 Она продолжает выпускать альбомы и давать концерты.
Фото: @lada_dance_official
Чтобы хорошо выглядеть певица правильно питается, спит по 10 часов и много времени уделяет спорту.
6/7 Чтобы хорошо выглядеть певица правильно питается, спит по 10 часов и много времени уделяет спорту.
Фото: @lada_dance_official
Сейчас Лада Дэнс не замужем. У нее двое детей.
7/7 Сейчас Лада Дэнс не замужем. У нее двое детей.
Фото: globallookpress.com

В этом году Ладе Дэнс исполнилось 52 года. Она продолжает выпускать альбомы и давать концерты. Один из последних треков — "Алё Алёша".

"Для своих лет Лада офигенно выглядит!", "Какая красавица", — пишут в соцсетях.

Чтобы хорошо выглядеть певица правильно питается, спит по 10 часов и много времени уделяет спорту:

"День на тренажерах, день — кардио, потом классический балет, а потом стрип-пластика или пилон. Спорт у меня совершенно разный, я не могу без него жить. После того как получила серьезнейшую травму, катаясь на горных лыжах, стала намного аккуратнее. Но, несмотря на то, что перенесла операцию на колене, а потом полгода провела в инвалидном кресле, я все равно катаюсь сейчас на лыжах. Моя любимая фраза на эту тему: "От старости можно только убежать, вот я и бегаю", — рассказала Лада Дэнс "СтарХиту".

Кроме того, около 100 тысяч в месяц она тратит на косметолога. Возраст для нее не имеет значения.

"Главное, как ты себя ощущаешь. Тебе столько лет, на сколько ты выглядишь, какая у тебя энергия. Главное, чтобы я была здорова, счастлива, у близких все было хорошо", — сказала она в интервью изданию "Вечерняя Москва".

Сейчас Лада Дэнс не замужем. У нее двое детей. Дочь артистки учится в Лондоне на кинематографиста, а сын работает архитектором.

Звёзды,Фото,лада Дэнс,Вечерняя Москва,StarHit,
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