«Счета пусты»: пасынок Джигарханяна рассказал о наследстве

Пасынок Армена Джигарханяна опроверг слухи о том, что после смерти актера он получил огромное наследство. Об этом Степан рассказал в эфире шоу «Пусть говорят».

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По словам мужчины, у Армена Джигарханяна было пять счетов при жизни. На одном после его смерти было несколько пенсий, на другом — две тысячи рублей. На остальных денег не было:

«Остальные счета были пусты. Из недвижимости — однокомнатная квартира за МКАДом. Вся процедура похорон, демонтажа памятника, расходы на его установку оказались по стоимости больше, чем само наследство», — рассказал пасынок актера.

Он предположил, что накопления Джигарханяна могли пропасть из-за его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской.