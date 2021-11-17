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«Счета пусты»: пасынок Джигарханяна рассказал правду о наследстве

Мира Маркина
2 часа назад

Пасынок Армена Джигарханяна опроверг слухи о том, что после смерти актера он получил огромное наследство. Об этом Степан рассказал в эфире шоу «Пусть говорят».

«Счета пусты»: пасынок Джигарханяна рассказал о наследстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам мужчины, у Армена Джигарханяна было пять счетов при жизни. На одном после его смерти было несколько пенсий, на другом — две тысячи рублей. На остальных денег не было:

«Остальные счета были пусты. Из недвижимости — однокомнатная квартира за МКАДом. Вся процедура похорон, демонтажа памятника, расходы на его установку оказались по стоимости больше, чем само наследство», — рассказал пасынок актера.

Он предположил, что накопления Джигарханяна могли пропасть из-за его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской.

Ранее телеведущая Елена Ханга показала дворец в Занзибаре, который мог достаться ей в наследство от отца. Он перешел ее брату Ахмеду.

Звёзды,Елена Ханга,Армен Джигарханян,
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