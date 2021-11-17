"Она глупая": Распутина пожаловалась на дочь-скандалистку

«Один раз ради шоу она начала снимать нас, я это увидела и разбила телефон. И супруг мой сколько раз уже так поступал. А что делать? У нас на территории коттедж, он переселил ее в домик для гостей. Когда он услышал от нее мат, да еще и на родителей, сказал: «Все, чтобы я тебя не видел больше. Пока не исправишься, будешь жить там». И что думаете? Пока исправления нет».