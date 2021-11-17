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"Она еще глупая": Распутина пожаловалась на дочь-скандалистку

Мира Маркина
1 час назад

Певица Маша Распутина рассказала про свою дочь. Артисте приходится терпеть скандальную 21-летнюю девушку. Об этом она заявила в беседе с Суреном Каграмановым для YouTube-шоу «Лучше — правду».

"Она глупая": Распутина пожаловалась на дочь-скандалистку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Она еще глупая у меня девица. Во-первых, всегда отставала немного от своих сверстников. Развитие у нее немного позднее. На лет пять точно», — сказала Распутина.

Супруг певицы, бизнесмен Виктор Захаров отселил ее в гостевой дом, чтобы она исправилась, но это не помогло. Девушка мечтает прославиться любым путем:

«Один раз ради шоу она начала снимать нас, я это увидела и разбила телефон. И супруг мой сколько раз уже так поступал. А что делать? У нас на территории коттедж, он переселил ее в домик для гостей. Когда он услышал от нее мат, да еще и на родителей, сказал: «Все, чтобы я тебя не видел больше. Пока не исправишься, будешь жить там». И что думаете? Пока исправления нет».

Недавно наследница Распутиной пришла на телевидение и рассказала о домогательствах со стороны старшего брата.

По мнению певицы, на ее дочь кто-то пагубно влияет, потому что раньше она была милым ребенком, а в последнее время обозлилась. Например, девушка хочет стать журналисткой, «чтобы обгаживать всех»:

«Это я мягко сказала, у нее другие слова. Представляешь, это тебе говорит твой ребенок?!» — возмутилась артистка.

Ранее дочь Распутиной обратилась к медикам после драки.

Звёзды,Виктор Захаров,
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