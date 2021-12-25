Что стало с сыном Хабенского от первого брака

Жена Константина Хабенского умерла от глиобластомы мозга, когда сыну был год с небольшим. Сначала актер планировал воспитывать сына сам, но горечь утраты была сильнее его. "Рамблер" узнал, как Ваня Хабенский живет сейчас.

Фото: @khabensky_konstantin_fan @khabensky_konstantin_fan

Опухоль у Анастасии Смирновой обнаружили уже на поздней стадии. Пока она вынашивала сына, в организме происходили серьезные изменения. Хабенский делал все, что мог, жену лечили в лучшей онкоклинике Лос-Анджелеса, но спасти ее не удалось.

Семейный дом был продан, а Ваню забрала себе бабушка по маминой линии Инна Федосеева. Сначала — в Америку, где тогда жила, а потом в Испанию. Женщина серьезно занималась воспитанием внука, который стал ей сыном. Водила его на разнообразные курсы, в театр и на выставки.

О ситуации с родной мамой Ваня, конечно же, в курсе. Но мамой все равно называет Инну Федосееву. У Хабенского старшего со временем появилась другая семья. Он женился на актрисе Ольга Литвиновой, воспитывает двух дочерей Сашу и Веру. Однако сын от первого брака, которому уже 14 лет с ними не живет.

Из-за того, что мальчик почти все время жил за границей по-русски он говорит не всегда, а перескакивает с одного языка на другой. Зато с легкостью общается на испанском, каталанском, английском и французском.

Летом Хабенский увез сына из Испании, так как пандемия не позволяла встречаться. Помимо этого, в школах Каталонии было принято решение максимально расширить изучение местного языка в ущерб другим языкам.