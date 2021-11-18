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«Ковыряется в чужом белье»: Шура ответил на претензии Борисовой

Мира Маркина
2 часа назад

Шура ответил на претензии Даны Борисовой, которая утверждала, что певец присутствовал на съемках в пьяном состоянии.

«Ковыряется в чужом белье»: Шура ответил Дане Борисовой
Фото: @shuramedvedev@shuramedvedev

18 ноября телеведущая Дана Борисова опубликовала пост со съемок передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир». Звезда выложила фотографию с Катей Лель, Натальей Гулькиной и Шурой. Лицо последнего она скрыла смайликом, а фотографию подписала следующим образом:

«Вчера ,на съемке #прямойэфир у Андрея @malakhov007. И все бы хорошо ,если бы не улыбка @shuramedvedev, она изрядно подпортила мне все фотографии. Не люблю ,когда сильно нетрезвые люди приходят на съёмку ,это напоминает мне ,как сама являлась в своё время таким же образом. Прямо в студии требовал коньячку ,после съемки рванул в туалет на 15 минут, вот он ,секрет его очередного успешного похудения. Употреблять или нет ,это личное дело каждого .Но вот приходить в кадр ,и всю программу лить крокодильи слёзы ,считаю ,перебор .А вы сможете распознать человека ПОД ЧЕМ ТО в жизни и на ТВ», — @danaborisova_official.

Орфография и пунктуация сохранены.

@danaborisova_official

Певец Шура был ошарашен словами телеведущей, к которой тепло относился. В разговоре с изданием «СтарХит» артист признался, что ему налили 50 граммов, как и всем гостям шоу.

«Это не было прямо в студии. Любому артисту предлагают. Никому не запрещено!» — ответил исполнитель.

Ранее Шура признавался, что имел проблемы с зависимостью, однако алкоголь не имеет связи с его похудением. Певец считает, что телеведущая хочет прославиться на его имени.

«Она решила хайпануть на имени Шура, потому что никому в данный момент не интересна. Сегодня вечером я раскрою все свои тайны, вы узнаете настоящую причину моего похудения! Я в ярости! <...> Дана ходит по ток-шоу и копается в чужом белье. Видимо, это единственное, что она может делать. Больше никак не востребована. Пусть сидит в чужом белье ковыряется, я в ее не буду», — заявил артист «СтарХиту».

Ранее Маша Распутина пожаловалась на дочь-скандалистку.

Звёзды,Дана Борисова,Катя Лель,Андрей Малахов,StarHit,
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