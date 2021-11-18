«Ковыряется в чужом белье»: Шура ответил Дане Борисовой

«Вчера ,на съемке #прямойэфир у Андрея @malakhov007. И все бы хорошо ,если бы не улыбка @shuramedvedev, она изрядно подпортила мне все фотографии. Не люблю ,когда сильно нетрезвые люди приходят на съёмку ,это напоминает мне ,как сама являлась в своё время таким же образом. Прямо в студии требовал коньячку ,после съемки рванул в туалет на 15 минут, вот он ,секрет его очередного успешного похудения. Употреблять или нет ,это личное дело каждого .Но вот приходить в кадр ,и всю программу лить крокодильи слёзы ,считаю ,перебор .А вы сможете распознать человека ПОД ЧЕМ ТО в жизни и на ТВ», — @danaborisova_official.