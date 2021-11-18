"Он был как опухоль": что стало с сыном Брижит Бардо

О беременности киноактриса и фотомодель Брижит Бардо узнала в 25 лет. Она хотела избавиться от ребенка, однако во Франции такие операции были под запретом, и ни один бы из врачей не рискнул бы связаться со звездной пациенткой. Отец ребенка, актер Жак Шарье, отговорил ее от этой идеи и предложил выйти за него замуж. Так и случилось, и ночью 11 января 1960 года на свет появился мальчик, которому дали имя Николя. "Рамблер" расскажет, как сложилась судьба единственного сына Брижит Бардо.

Жак надеялся, что в его супруге проснется материнский инстинкт, но этого так и не произошло. В своим мемуарах Бардо вспоминала:

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"Он был как опухоль, которая питалась мною, которую я носила в моем разбухшем теле".

Она также отказалась кормить малыша, поскольку не хотела "уродоваться ради бесчеловечной роли кормилицы". Николя, в свою очередь, чувствовал отношение матери к себе, и всякий раз, когда она пыталась взять его на руки, он заливался плачем.

Через некоторое время киноактриса изменила супругу с актером Сами Фреем, и Жак подал на развод, заявив свои права на воспитание сына. И на суде она отказалась от Николя. После этого Брижит пыталась наладить общение с сыном, но с каждым разом они все равно отдалялись друг от друга, и несколько лет Николя отказывался встречаться с мамой.

После окончания школы Николя поступил в Парижский университет, изучал экономику и увлекался музыкой. А в 22 года модельер Пьер Карден пригласил его на работу в качестве манекенщика. На одном из показов он познакомился со своей будущей женой моделью Анне-Лин Бьеркан. У пары появились на свет две дочери. Брижит Бардо, в свою очередь, не была на свадьбе сына и не видела своих внучек.

И только через два года после рождения второй дочери Николя, киноактриса вновь предприняла попытку помириться с сыном. Им это удалось, но до того момента, пока в 1997 году не вышли мемуары Бардо. Бывший муж и сын подали на нее в суд за обнародование семейных секретов и оскорбление их чувств, и ее обязали выплатить штраф в 250 тысяч франков.