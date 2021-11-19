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Любовь Успенская: "Он хватал меня за волосы и по всему залу тащил"

Стелла Шмель
2 часа назад

Артистка Любовь Успенская стала гостьей шоу "Звезда в ответе" на телеканале "Муз-ТВ". Среди прочего, певица ответила и на личные вопросы. Она рассказала, что будучи в браке с бизнесменом Александром Плаксиным, ей приходилось сталкиваться с унижениями и даже рукоприкладством.

"Хватал меня за волосы и по всему залу тащил"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По пьяни он терял контроль, мог меня опозорить. Когда в зале после концерта меня приглашали за стол, он хватал меня за волосы и по всему залу тащил. Когда он был трезвый, мог сказать: «Ты самая стремная женщина в моей жизни и бездарная певица».

На тот момент Плаксин, Успенская и их дочь Татьяна жили в США. Артистке приходилось терпеть унижения, о которых знали только самые приближенные люди - домработница и водитель.

"Они, как и я, молча это хавали".

Раньше певица предпочитала "не выносить сор из избы", А теперь не понимает, зачем столько лет все это терпела.

"Я не хотела, чтобы все знали о том, что у меня не сложилась семейная жизнь, что я страдаю от абьюза, что он меня избивает, - призналась Успенская. - Как-то на концерте в России я должна была быть на пресс-конференции, но он таких синяков наделал, что ее пришлось отменять. И даже с окна как-то хотел выбросить, Танечка была свидетельницей".

Ранее мы писали, что творилось с дочерью Любови Успенской.

Звёзды,Александр Плаксин,Любовь Успенская,
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