"Хватал меня за волосы и по всему залу тащил"

"Я не хотела, чтобы все знали о том, что у меня не сложилась семейная жизнь, что я страдаю от абьюза, что он меня избивает, - призналась Успенская. - Как-то на концерте в России я должна была быть на пресс-конференции, но он таких синяков наделал, что ее пришлось отменять. И даже с окна как-то хотел выбросить, Танечка была свидетельницей".