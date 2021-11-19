Убрать из друзей: яркие ссоры звезд в Инстаграме

В соцсетях разгораются нешуточные страсти.

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О ссорах звезд сегодня можно узнать почти мгновенно — как правило, большинство конфликтов разворачивается в соцсетях. Мы решили вспомнить, кто из селебритис успел отписаться от некоторых коллег, а кто успел помириться.

Ольга Бузова

Суперзвезда уже давно состоит в разводе с Дмитрием Тарасовым, каждый из бывших супругов с переменным успехом налаживает собственную личную жизнь. Однако относительно недавно у Ольги произошел конфликт с давним знакомым, рэпером T-Killah. Звезда заблокировала артиста в своем «Инстаграме», а все из-за того, что музыкант принял сторону бывшего мужа Бузовой.

Алена Водонаева

О том, что телеведущую заблокировали сразу несколько звезд, подписчики узнали от самой Водонаевой. Как рассказывает Алена, Вера Брежнева обиделась на пост Водонаевой, в котором телеведущая размышляла на тему женщин, уводящих мужчин из семей. Алена не понимает, почему Вера восприняла этот пост как оскорбление. Кроме того, Водонаеву заблокировал и Егор Крид. Здесь уже совсем непонятная ситуация, так как Криду было совсем уж не на что обижаться, считает телеведущая.

Ксения Бородина

Телеведущая не пожалела актрису Настасью Самбурскую и внесла ее в свой черный список пользователей «Инстаграма». Как считают фолловеры обеих звезд, причина конфликта кроется в бывшем партнере Бородиной. Ходил слух, что у Самбурской роман с Омаровым. По этой или же другой причине Настасья очень быстро оказалась заблокированной самой Ксенией. Известная своим острым языком, Самбурская отреагировала на действия Бородиной едким постом, однако через некоторое время запись была удалена.

Ксения Собчак