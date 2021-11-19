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Что известно о состоянии Марины Хлебниковой к этому часу

Стелла Шмель
1 час назад

Певица Марина Хлебникова находится в ожоговой реанимации. В СМИ появляются сообщения о том, что артистку ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Что известно о состоянии Марины Хлебниковой к этому часу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У Хлебниковой на 50% обожжено тело. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое, но не теряют надежды на положительную динамику.

В ночь с 18 на 19 ноября Марину Хлебникову привезли в реанимацию на машине скорой помощи. В квартире певицы на улице Ратная в Москве произошел пожар.

Когда он начался, Хлебникова уже спала. В крови певицы обнаружен алкоголь - чуть более 1 промилле.

По данным Telegram-канала Life shot, возможная причина пожара Хлебниковой — непотушенная сигарета. Как рассказала полицейским дочь певицы, артистка часто курила в своей комнате.

Соседи первыми почувствовали дым и забили тревогу.

Врачи проводят интенсивную терапию.

Звёзды,Марина Хлебникова,
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