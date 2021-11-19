Как выглядит новый парень Ким Кардашьян и почему все удивлены

Одна из самых популярных женщин планеты Ким Кардашьян не так давно завершила свой многолетний брак с всемирно известным музыкантом Канье Вестом. У пары осталось четверо детей и невероятная история любви, но теперь у нее, кажется, появился новый парень. "Рамблер" разбирался, что в нем особенного.

Фото: @kimkardashian @kimkardashian

@kylie_and_koko_

После расставания с Кардашьян Канье Вест уже не раз был замечен в обществе эффектных девушек, но Ким появилась на людях с новым парнем впервые. Выбор 41-летней звезды удивил очень многих.

@petedavidsons

Дело в том, что держащим за руку Ким оказался Пит Дэвидсон - 28-летний американский актер и комик.

Пит не раз был замечен в громких скандалах и за свои 28 лет успел влюбить в себя самых топовых знаменитых девушек.

@petedavidsons

О его романе с певицей Арианой Гранде говорил весь мир. Пара быстро обручилась и сделала парные татуировки, но довольно скоро рассталась. За каждым шагом Пита следили толпы папарацци, а это сильно мешало образу жизни комика. 28-летний парень привык к громким тусовкам и бессонным ночам и излишнее внимание ему только мешало.

"Дикость просто. Мне нравится курить травку и быть под кайфом среди людей, но это реально страшно, когда тебя фоткают в таком виде", — жаловался Дэвидсон после расставания с Гранде.

Дальше были громкие "перестрелки" комментариями Арианы и Пита, за которыми следил весь мир.

В декабре 2018 Пит удалил свой Инстаграм, перед этим написал пугающий пост о желании закончить жизнь:

"Я правда больше не хочу находиться на этой земле. Я делаю все, что могу, чтобы остаться здесь для вас, но я не знаю, как долго смогу продержаться. Все, что я когда-либо пытался сделать, это помогать людям. Просто помните об этом".

Интересно, что тогда Пит похвалил Канье Веста (экс-супруга Кардашьян) за то, что тот рассказывает о психологических проблемах:

"Браво, Канье Уэст за то, что постоял за себя и высказался насчет психического здоровья. Я не могу вам как следует объяснить, как трудно и страшно быть честным в таких вещах. Нам нужны такие люди, как Канье. Никто никогда не должен показывать на вас пальцем за вашу храбрость в разговоре о психических заболеваниях. Я серьезно чувствую отвращение".

При этом у самого Дэвидсона диагностировано пограничное расстройство личности.

Кроме того, у парня были еще не одни громкие отношения. В частности, с 48-летней актрисой Кейт Бекинсейл. Весь мир тогда обсуждал "сладкую парочку" с внушительной разницей в возрасте. Многие не понимали, что нашла элегантная Кейт в "молодом кутиле" с ментальными проблемами.

"Все мои дяди офигели, когда узнали, что я с ней встречаюсь. Она - одна из самых смешных людей, которых я когда-либо встречал. А еще она понимала меня и все мои ментальные проблемы", — рассказывал Пит о ней.

Их отношения закончились из-за обострения проблем Пита с психикой и его нежелания втягивать в них Кейт.

Еще один роман у Пита был с юной моделью Кайей Бергер, дочерью Синди Кроуфорд. За этими отношениями также следил весь Голливуд:

"Мы встречались несколько месяцев. Она очень юна, а я слишком заморочен, мне через многое сейчас приходится проходить. Ей нужно веселиться и тусить. Она не должна переживать за какого-то чувака с проблемами. Наша встреча произошла в неподходящее время...", — позже признавался парень.

Сейчас же у Пита роман с 41-летней звездой, Ким Кардашьян, которая не так давно рассталась с отцом своих четверых детей, Канье Вестом. Причем одной из главных причин разрыва стало биполярное расстройство личности Канье, но, по всей видимости, Кардашьян не пугают ментальные проблемы.