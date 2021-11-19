6 звезд, которые пережили своих детей

Похоронить своего ребенка прежде себя — страх любого родителя. К сожалению, в жизни случается и такое. «Рамблер» собрал знаменитостей, которые пережили собственных детей, но нашли силы жить дальше.

Киану Ривз

Подруга Киану Ривза, Дженнифер Сайм, в 1999 году родила мертворожденную дочь Аву Арчер Сайм-Ривз. Спустя 18 месяцев сама Сайм погибла в автокатастрофе.

Джон Траволта

Сын Джона Траволты и жены Келли Престон, Джетт, умер в 2009 году в возрасте 16 лет в результате эпилептического припадка, вызванного синдромом Кавасаки. После смерти Джетт у пары родились дочь и сын, Элла Блю и Бенджамин.

Сильвестр Сталлоне

Сын актера по имени Сейдж умер от сердечного приступа 13 июля 2012 года в возрасте 36 лет. Сейдж Сталлоне также был актером и даже продолжил дело отца, сыграв роль Рокки Бальбоа-мл. из фильма «Рокки 5».

Майк Тайсон

Четырехлетняя дочь боксера Майка Тайсона по имени Эксодус умерла в результате случайного удушья 25 мая 2009 года. Девочка запуталась в проводе от беговой дорожки, когда играла дома.

Чарли Чаплин

У Чаплина было в общей сложности 12 детей, рожденных от четырех браков. Первый ребенок Чарли Чаплина, Норман Спенсер Чаплин, умер в 1919 году через три дня после рождения. Жене актера, актрисе Милдред Харрис, на тот момент было 16 лет.

В 1968 году сын актера, Чарли Чаплин-младший, умер в возрасте 42 лет от тромба в легких. Он также был актером. Отец на момент смерти жил за границей и не присутствовал на похоронах.

Анна Николь Смит