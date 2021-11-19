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Пригожин высказался о неудачной карьере Марины Хлебниковой

Мария Иглина
1 час назад

Накануне поздно вечером певица Марина Хлебникова сильно пострадала при пожаре в собственной квартире, и сейчас за жизнь артистки борются врачи. Продюсер Иосиф Пригожин попытался объяснить несложившуюся карьеру Марины Хлебниковой скромностью звезды, его слова передает "Пятый канал".

Пригожин высказался о карьере Марины Хлебниковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Очень трудно бороться с сегодняшней конструкцией индустрии. Мы все никому не нужны… Все передергивается. В контексте Марины, она человек скромный, воспитанный, ей, наверно, было очень сложно в этой среде вращаться. Нужен такой наглый, как я, который будет бегать за своего артиста с утра до ночи с факелом и все время что-то поджигать",

— поделился продюсер.

Для многих Марина Хлебникова так и осталась исполнительницей лишь одной песни про "чашку кофею".

Читайте также о том, что известно о состоянии Марины Хлебниковой.

Звёзды,Марина Хлебникова,Иосиф Пригожин,ТРК "Петербург-Пятый канал",
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