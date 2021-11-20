"Летите спокойно": звезды об уходе Валерия Гаркалина

Утром 20 октября ушел из жизни Народный артист России Валерий Гаркалин. Актер скончался в возрасте 67 лет после полутора месяцев борьбы с коронавирусом. Печальная новость потрясла поклонников и коллег артиста.
Так, актриса Мария Кожевникова вспомнила, что на втором курсе учебы в театральном ВУЗе перевелась от Гаркалина к другому мастеру, поскольку тот не разрешил ей сниматься в сериале. Актриса призналась, что была немного обижена на Гаркалина. Но в 2019 году, встретившись на съемках одной передачи, артист признался Марии, что жалеет, что сразу не поверил в ее творческий потенциал.
Гениальный, искрометный , ему было подвластно любое перевоплощение , при этом у него была огромная, добрая и тонкая душа… Валерий Борисович, Артист с большой буквы и он был, есть и будет , пока мы его помним, восхищаемся и любим!
— написала Кожевникова на личной странице в Instagram.
Поделился воспоминаниями о работе с Гаркалиным и выразил свое соболезнование об уходе артиста Александр Олешко, выходивший с Валерием на сцену в спектаклях “Ревизор” и “Укрощение строптивой”:
Он мог научить за несколько репетиций тому, чему учат годами в театральном вузе… Я плакал от смеха и прыгал от восторга прямо на сцене, прячась за партнеров. Гаркалин по своему и я считаю что гениально играл Хлестакова. Щедрый на похвалу, доброе слово, поддержку! Дорогой Валера!!!! Я никогда не забуду твоего доброго отношения ко мне ,к коллегам,к зрителям! Спасибо большое тебе!!! Нет слов...........
Актриса Нонна Гришаева тоже поделилась опытом работы с Валерием Гаркалиным и принесла соболезнования семье артиста:
Как больно и грустно сегодня с утра… Говорят, что незаменимых артистов нет, но это неправда!… Валера Гаркалин - невероятный артист, единственный и неповторимый! Искрометный и ярчайший талант!… Имела счастье работать вместе на съёмках… Переснимали по много дублей, Валера колол всех… Мои соболезнования семье и ученикам… Невосполнимая утрата настоящего мастера в нашем актерском цеху… Светлая память.
Вячеслав Манучаров присоединился к коллегам, назвав Гаркалина великим артистом и лучшим учителем.
Вы были и останетесь навсегда великим артистом и большим учителем - одним на всю страну, редким и абсолютно добрым Божьим человеком. Ваши фильмы и спектакли останутся с нами навсегда. А мы, ваши ученики, пронесем их и ваше учение сквозь всю жизнь и передадим из уст в уста своим ученикам, и так вы будете жить вечно! Летите спокойно ️вечная вам память !
— написал Манучаров в своем микроблоге.
(орфография и пунктуация авторов сохранены, прим. ред.)
"Рамблер" выражает свои соболезнования семье актера.