"Летите спокойно": звезды об уходе Валерия Гаркалина

Вы были и останетесь навсегда великим артистом и большим учителем - одним на всю страну, редким и абсолютно добрым Божьим человеком. Ваши фильмы и спектакли останутся с нами навсегда. А мы, ваши ученики, пронесем их и ваше учение сквозь всю жизнь и передадим из уст в уста своим ученикам, и так вы будете жить вечно! Летите спокойно ️вечная вам память !