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Любовь Успенская рассказала об одиночестве покойной Жанны Фриске

Слово и Делоиещё 3
2 часа назад

Успенская давно живет одна, несмотря на официальный брак с бизнесменом Александром Плаксиным. Певица не спешит подавать на развод, но и новых отношений за спиной у супруга не строит. В беседе с блогером Идой Галич она объяснила, почему не торопится искать очередную любовь. По словам исполнительницы, ныне покойная Жанна Фриске по этой же причине чувствовала себя одинокой.

Любовь Успенская рассказала об одиночестве покойной Жанны Фриске
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Кто меня захочет, если я дома появляюсь на ночь и уезжаю? Я когда-то спросила ныне покойную Жанну Фриске, мол, у тебя кто-то есть? Она ответила: "Люба, ну кому я нужна, я же дома появляюсь раз в пять месяцев"»,

— поделилась воспоминаниями Успенская в очередном выпуске шоу «Звезда в ответе» на канале Муз-ТВ.

Певица Успенская рассказала, что ее супруг Плаксин в прошлом запугивал ее и бил при маленькой общей дочери Татьяне. Однажды из-за синяков после побоев исполнительница отменила пресс-конференцию. Она не хотела привлекать лишнее внимание журналистов к личной жизни, так как предпочитает не выносить сор из избы.

Любовь Успенская оказалась в центре скандала из-за единственной дочери Татьяны Плаксиной, которая публично обвинила мать в угрозах и насилии, после чего уехала жить к отцу в США. Певица предпочла никак не комментировать провокационные высказывания своего единственного ребенка.

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