Любовь Успенская рассказала об одиночестве покойной Жанны Фриске

Успенская давно живет одна, несмотря на официальный брак с бизнесменом Александром Плаксиным. Певица не спешит подавать на развод, но и новых отношений за спиной у супруга не строит. В беседе с блогером Идой Галич она объяснила, почему не торопится искать очередную любовь. По словам исполнительницы, ныне покойная Жанна Фриске по этой же причине чувствовала себя одинокой.

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«Кто меня захочет, если я дома появляюсь на ночь и уезжаю? Я когда-то спросила ныне покойную Жанну Фриске, мол, у тебя кто-то есть? Она ответила: "Люба, ну кому я нужна, я же дома появляюсь раз в пять месяцев"»,

— поделилась воспоминаниями Успенская в очередном выпуске шоу «Звезда в ответе» на канале Муз-ТВ.

Певица Успенская рассказала, что ее супруг Плаксин в прошлом запугивал ее и бил при маленькой общей дочери Татьяне. Однажды из-за синяков после побоев исполнительница отменила пресс-конференцию. Она не хотела привлекать лишнее внимание журналистов к личной жизни, так как предпочитает не выносить сор из избы.