"После расставания с Кристиной Вова стал выпивать"

"То, что у него были и Кристина Орбакайте, и Лена Ленская — это его путь, он его прошел и нашел Наташу Подольскую. Кому как дано. Наташа — уникальный человек, поражаюсь ее материнству: чтобы так любить детей, так же надо любить и мужа. Вообще со всеми женами сына я всегда была подругой. С Кристиной, помню, вечно сидели ночью, сложим ноги на стулья и ля-ля-ля, о чем только не говорили. Петрович идет, говорит, второй час, а вы все не спите. И с Леной так же. Ей, конечно, пришлось тяжеловато".