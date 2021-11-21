Певица Елена Преснякова, солистка группы "Самоцветы" и мать Владимира Преснякова младшего, рассказала об одном из самых сложных периодов в жизни своего сына. Артистка дала большое интервью изданию Starhit и ответила на множество вопросов о карьере и личной жизни.
Преснякова отметила, что старалась сохранять теплые отношения со всеми избранницами Владимира.
"То, что у него были и Кристина Орбакайте, и Лена Ленская — это его путь, он его прошел и нашел Наташу Подольскую. Кому как дано. Наташа — уникальный человек, поражаюсь ее материнству: чтобы так любить детей, так же надо любить и мужа. Вообще со всеми женами сына я всегда была подругой. С Кристиной, помню, вечно сидели ночью, сложим ноги на стулья и ля-ля-ля, о чем только не говорили. Петрович идет, говорит, второй час, а вы все не спите. И с Леной так же. Ей, конечно, пришлось тяжеловато".
Как рассказала Преснякова, расставание с Орбакайте сыну далось непросто:
"После расставания с Кристиной Вова стал выпивать, был сложный период, столько писанины пошло — все на Лену легло, она его тащила".
Ранее мы писали о том что модельер Елена Ленская рассказала о причинах расставания с музыкантом Владимиром Пресняковым.