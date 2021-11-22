Солистка «Миража» раскрыла секрет похудения на 30 килограммов

Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина раскрыла секрет похудения на 30 килограммов за девять месяцев. Об этом она рассказала в эфире передачи «Звезды сошлись».
Певица рассказала, что держать себя в форме выходило до сорока лет, а потом возраст начал брать свое. Пришлось сделать операцию.
«У меня было почти 100 килограммов. Я сделала операцию. Я честно скажу: я прошла все диеты, я склонна к полноте и пытаюсь всю жизнь держать себя в руках. Кремлевская диета, раздельное питание, мне подсовывали какие-то продукты, "ешь зеленое, красное, отдельно". Я пыталась по-честному. Мне помогало до 40 лет. Моя норма — 70 килограммов, в которой я сейчас нахожусь», — заявила Суханкина.
Певица призналась, что до операции не могла нагнуться и завязать шнурки или застегнуть молнию на сапогах из-за живота.
«Это была проблема, у меня болела голова, мне хотелось присесть, полежать, я все время отекала, мимо зеркала уже просто бегала», — вспомнила она.
Ранее мы рассказывали, какая популярная диета вредит организму.