Реалити-звезда Ким Кардашьям располагает армией фанатов по всему миру. Причем любят ее не только за яркую жизнь и смелые наряды, а еще и за ее активную социальную деятельностью — Ким занимается благотворительностью (не только в США), пытается бороться с несправедливостью американской судебной системы, продвигает признание геноцида армян и помогает женщинам-предпринимателям. На этот раз она спасла 130 людей из Афганистана. "Рамблер", разбирался, как это было.

После смены власти в Афганистане стало понятно, что женщинам, а в особенности спортсменкам, оставаться в стране небезопасно. Спорт для женщин в стране теперь запрещен. Исключением не стали даже участницы национальных сборных. За нарушение правил спортсменкам грозит жестокое наказание.

"Они охотятся за женщинами-журналистками, женщинами-судьями и активистками. В Афганистане есть детские дома, которые продают сирот за деньги. Самая большая проблема в том, что афганцам некуда бежать", — добавила Кардашьян.

Конечно, спасаясь от радикальной власти, люди стараются бежать из страны, но мало кому это удается. 30 афганских футболисток вместе со своими семьями (130 человек) смогли покинуть государство и оказались в соседнем Пакистане. Но и там находиться было небезопасно.

"Многие из этих семей покинули свои дома, когда талибы захватили власть. Их жилища сожгли. Некоторых родственников девушек убили или посадили в тюрьму, поэтому нам важно было действовать быстро, чтобы вывезти сбежавших подальше от Афганистана", — рассказала экс-капитан национальной женской сборной Афганистана по футболу Халида Попал..

Кроме того, срок действия пакистанских виз у сбежавших истекал и надо было срочно что-то делать. Американский раввин и основатель благотворительной организации «Цедек» Моше Маргареттен помог афганцам с оформлением британской визы и обратился за помощью к Кардашьян.

Девушка решила вопрос оперативно. Оплатила весь рейс и призвала мир, попытаться спасти из страны как можно больше людей.

"Для меня большая честь участвовать в миссии по спасению женской молодежной сборной Афганистана! Все девушки имеют право быть теми, кем хотят быть. Они исполнены мужества, жаль, что им пришлось покинуть свою страну только из-за любви к спорту", — написала Кардашьян.